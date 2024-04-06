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«Ювентус», «Арсенал» и «Милан» заинтересованы в нападающем «Болоньи»

вчера, 10:16

«Ювентус» нацелился на нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Туринцы уже начали переговоры на тему потенциального трансфера и вступили в диалог с «Баварией», у которой есть опция обратного выкупа футболиста за 40 миллионов евро. В услугах Зиркзее также заинтересованы «Арсенал» (готовы предложить зарплату в 6 миллионов евро за сезон) и «Милан».

22-летний голландец перешёл в «Болонью» из «Баварии» в августе 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Зиркзее провёл 31 игру в Серии А и Кубке Италии, забил 11 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:54
Скажу так, если верить источникам, то Арсенал действительно рассматривает Зиркзе как вариант усиления атаки, но в списке он не один, так что рассматривать будут тщательно.
Скажу так, лично мне игровой стиль Джошуа нравится, высокий, но при этом техничный, скоростной, с хорошим дриблингом....вообщем умело возится с мячом и под требования Артеты подходит вроде и форвард, но может и с позиции вингера разгонять атаки....молодой, а значи можно еще перевоспитать
Вот только недавно читал, что он хотел бы остаться в Серии А и конкретно хочет перейти в Милан
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:06
Поборются,хороший нападающий,надо сумму поднимать !
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:51
Болонья открытие сезона в серии А . Не удивительно что её нап засветился на радарах больших клубов!
galem72
galem72
вчера в 10:47
Не представляю, как он сможет заиграть в АПЛ. Он в СериАле-то не особо феерит. Ему бы в удобный Жюпилер вернуться или в Эредивизию перебраться, но никто там его не купит за такие бабки.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:34
Летом будут торги по нему... посмотрим кто выиграет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:27
Болонье имеет смысл затеять аукцион...
drug01
drug01
вчера в 10:20
Желающих много а он один, есть выбор!
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