«Ювентус», «Арсенал» и «Милан» заинтересованы в нападающем «Болоньи»

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вчера, 10:16

«Ювентус» нацелился на нападающего «Болоньи» . Туринцы уже начали переговоры на тему потенциального трансфера и вступили в диалог с «Баварией», у которой есть опция обратного выкупа футболиста за 40 миллионов евро. В услугах Зиркзее также заинтересованы «Арсенал» (готовы предложить зарплату в 6 миллионов евро за сезон) и «Милан».

22-летний голландец перешёл в «Болонью» из «Баварии» в августе 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Зиркзее провёл 31 игру в Серии А и Кубке Италии, забил 11 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 миллионов евро.