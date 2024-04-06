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Игрок «Зенита» Нино хочет получить российский паспорт

вчера, 12:21

Защитник «Зенита» Нино рассказал о желании получить гражданство РФ.

Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет. Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он всё равно считается легионером в чемпионате... Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили.

Для меня это стало бы признаком того, что другая страна приняла меня к себе. Страна, которая изначально не является моей, но станет таковой. И мне было бы очень приятно от этого.

Ранее Нино сообщил, какое бы место занял «Зенит» в чемпионате Бразилии.

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Зенит  Нино
Источник: sport-express.ru
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04 апреля
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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 14:15
Скоро вся Бразилия будет ходить с российскими паспортами.
Futurista
Futurista
вчера в 13:26
В офисе зенита убедили...

sv_1969
sv_1969
вчера в 12:59
Миллеру по хрен кому гражданство давать((
Интерес
Интерес
вчера в 12:28
ФК "Копакабана Балтия" жаждет полноценного пополнения "россиянами".
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:23
Еще один россиянин нарисовывается....
раздавать так гражданство- позорится
Гость
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