Игрок «Зенита» Нино хочет получить российский паспорт

Защитник «Зенита» Нино рассказал о желании получить гражданство РФ.
Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет. Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он всё равно считается легионером в чемпионате... Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили.
Для меня это стало бы признаком того, что другая страна приняла меня к себе. Страна, которая изначально не является моей, но станет таковой. И мне было бы очень приятно от этого.
Ранее Нино сообщил, какое бы место занял «Зенит» в чемпионате Бразилии.
https://youtu.be/CZHPNN0PZ3s?feature=shared
раздавать так гражданство- позорится
раздавать так гражданство- позорится