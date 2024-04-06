Игрок «Зенита» Нино хочет получить российский паспорт

Защитник «Зенита» рассказал о желании получить гражданство РФ .

Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет. Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он всё равно считается легионером в чемпионате... Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили.

Для меня это стало бы признаком того, что другая страна приняла меня к себе. Страна, которая изначально не является моей, но станет таковой. И мне было бы очень приятно от этого.