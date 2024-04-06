Еремякин о матче Кубка с «Динамо»: «Будем стремиться играть достойно»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Динамо».
Оренбуржцам будет приятно сыграть с командой Марцела. Его в Оренбурге очень любят. Это первоочерёдно.
У нас два матча. Мы играем на Кубок, потом летим к «Зениту», а затем «Динамо» прилетает к нам второй раз. Так что есть двойной интерес. Всё-таки игры на Кубок отличаются от матчей чемпионата. Все будут признавать, что «Динамо» — фаворит. Но мы будем стремиться играть достойно.
Данная игра состоится 16 апреля.
А я так фактически и сказал. Вероятно, Оренбург сольет игру в кубке, поскольку, кубка им не видать, как мне здоровья. А вот, в чемпионате не знаю, хотя, если, Оренбургу уже ничего не надо будет, а ДИНАМО борется за призы, вполне возможно сольют и эту игру- без всякого сожаления. Не хочу сказать, что российский футбол прогнил до последней стадии, конечно нет. Такое и в советских чемпионатах было неоднократно, особенно в матчах украинских команд и не только, если вспомнить, как сталинградский Трактор отдавал 0:5 ЦДКА, а ДИНАМО Локомотиву 1:7. Всякое бывало в футболе...
Скажу, словами замечательно П.Луспекаева: "Мне за Державу обидно"!
А я так фактически и сказал. Вероятно, Оренбург сольет игру в кубке, поскольку, кубка им не видать, как мне здоровья. А вот, в чемпионате не знаю, хотя, если, Оренбургу уже ничего не надо будет, а ДИНАМО борется за призы, вполне возможно сольют и эту игру- без всякого сожаления. Не хочу сказать, что российский футбол прогнил до последней стадии, конечно нет. Такое и в советских чемпионатах было неоднократно, особенно в матчах украинских команд и не только, если вспомнить, как сталинградский Трактор отдавал 0:5 ЦДКА, а ДИНАМО Локомотиву 1:7. Всякое бывало в футболе...
Скажу, словами замечательно П.Луспекаева: "Мне за Державу обидно"!