Еремякин о матче Кубка с «Динамо»: «Будем стремиться играть достойно»

Президент «Оренбурга» высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Динамо».

Оренбуржцам будет приятно сыграть с командой Марцела. Его в Оренбурге очень любят. Это первоочерёдно.

У нас два матча. Мы играем на Кубок, потом летим к «Зениту», а затем «Динамо» прилетает к нам второй раз. Так что есть двойной интерес. Всё-таки игры на Кубок отличаются от матчей чемпионата. Все будут признавать, что «Динамо» — фаворит. Но мы будем стремиться играть достойно.