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Еремякин о матче Кубка с «Динамо»: «Будем стремиться играть достойно»

вчера, 12:35
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16.04.2024 Не начался

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Динамо».

Оренбуржцам будет приятно сыграть с командой Марцела. Его в Оренбурге очень любят. Это первоочерёдно.

У нас два матча. Мы играем на Кубок, потом летим к «Зениту», а затем «Динамо» прилетает к нам второй раз. Так что есть двойной интерес. Всё-таки игры на Кубок отличаются от матчей чемпионата. Все будут признавать, что «Динамо» — фаворит. Но мы будем стремиться играть достойно.

Данная игра состоится 16 апреля.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:17, ред.
Привет, Олег!
А я так фактически и сказал. Вероятно, Оренбург сольет игру в кубке, поскольку, кубка им не видать, как мне здоровья. А вот, в чемпионате не знаю, хотя, если, Оренбургу уже ничего не надо будет, а ДИНАМО борется за призы, вполне возможно сольют и эту игру- без всякого сожаления. Не хочу сказать, что российский футбол прогнил до последней стадии, конечно нет. Такое и в советских чемпионатах было неоднократно, особенно в матчах украинских команд и не только, если вспомнить, как сталинградский Трактор отдавал 0:5 ЦДКА, а ДИНАМО Локомотиву 1:7. Всякое бывало в футболе...

Скажу, словами замечательно П.Луспекаева: "Мне за Державу обидно"!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:13
Не молчи)
На Кубок Динамо с викторией, а в РПЛ как минимум ничейка?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:07, ред.
Привет Виктор!
Да говори прямо - договорятся, вопрос один - какую игру выиграют , а какую проиграют))
Capral
Capral ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 13:02
Даже 1000%.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:01
Динамо выиграет, сто процентов !
Capral
Capral
вчера в 12:58
Меня терзают смутные сомнения, в этом противостоянии... Понятно, что ДИНАМО сильней, а Оренбург, две игры не осилит. Он правильно сказал- в Оренбурге Личку помнят и любят. Отсюда вывод, который, каждый делает для себя сам... Говорить о том, что Оренбург хочет что-то доказать бывшему тренеру, собраться и дать бой, в это- я не верю. Скажу больше, еще перед жеребьёвкой, понимал, что именно эту пару и сведут в кубке. Напрасно, отдельные, неискушенные и наивные болельщики надеются на битву. Eё не будет, всё будет гораздо проще...
d994uq2msr7u
d994uq2msr7u
вчера в 12:47
Надо играть только на победу, бояться не надо!!!
Гость
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