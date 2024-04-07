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«Динамо» уступило «Спартаку» в матче РПЛ

вчера, 21:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Динамо» потерпело поражение от «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ (1:2).

На 5-й минуте Луис Чавес с пенальти вывел хозяев поля вперёд. Александр Соболев на 74-й сравнял счёт, а на 88-й сделал дубль.

«Динамо» занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 38 очков. «Спартак» находится на 6-й позиции с 35 баллами.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:42
Ну что тут сказать..Полсостава на помойку летом надо. Погоду делали Промес Мартинс Мозес. Больше игроков такого класса в команде нет хоть ты тресни. Как бы не 41ли Соболя но он обладает пасом и создает давление всегда и везде. То что Лещук лоханулся это проблемы Динамо-не наши. А вот что за барахло за 15 миллионов с Коста-Рики привезли-большой и большой вопрос. Ни удара ни паса ни обводки-Зиньковский опаснее в 2 -3 раза чем этот пигмей. Нам нужны таранные форварды аля Эменике или Адриано. Таких лилипутов в РПЛ затопчут-у нас не ЛА ЛИГА. Зобу и Умярова-летом пусть катятся подальше в Балтику какую нибудь. Вчера один топ был на боле-Бабич! И рыжему 56у стоило бы вообще его до лета пока в опроники двинуть а на его место Джикию пока Опорник новый не подьехал. Ну а так хоть игра полное г... но Победа над Динамо всегда приятна. У меня все-всем Спасибо!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:51
С победой красно-белых, хотя качество игры ужасающе.
Capral
Capral ответ el777 (раскрыть)
сегодня в 09:06, ред.
А никто и не говорит, что специально. В интернете есть ролик с этими пропущенными мячами Яшина. И, уж точно никто не сравнивает лещука с Яшиным. Что касается голов в ворота Яшина, то спустя много лет, Н.Н.Озеров, у которого ,Яшин был любимым игроком, сказал следующее:"Никто не имеет права упрекать Яшина в этой неудаче. Никто с рулеткой не ходил и расстояние не измерял, откуда были забиты эти голы".

Я неслучайно вспомнил динамовских вратарей прошлого- Пильгуя и Гонтаря, у которых, были десятки таких казусных мячей. Что касается вчерашней игры, то я, по-прежнему считаю, что Личка не поставил команде системный футбол. Он, по-прежнему работает по принципу Оренбурга- все в атаку, шашками наголо! Поражение в Ленинграде в кубке от Зенита, разгром от Ростова, невзрачная игра с одним из аутсайдеров ФНЛ Хабаровском и матч со Спартаком, показывают и доказывают, что Динамо, пока ещё не готово к серьезной борьбе. Сейчас, Личку спасают качественные трансферы в лице Чавеса, Битело и конечно же Карраскаля!!! Без них, был бы полный провал!
el777
el777 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:07
Яшин специально не запускал. Игру Яшина в Чили мало кто видел, там радиорепортаж был и реакция чиновников. Да и вообще где Яшин и где лищук. Бузин(панёнка) уже лет пять переиграл в ПР пора в ФНЛ. У Динамо хорошая команда только защиту улучшить, пенсионеров изгнать и
вратаря найти.
el777
el777
сегодня в 07:56
лещук и бузов(панёнка) спасли Спартак. Гнать обеих в ФНЛ.
112910415
112910415
сегодня в 06:15
настрой, натиск, победа
112910415
112910415
сегодня в 06:08
настрой был верный, а ещё повезло !
112910415
112910415
сегодня в 05:36
тяжелая игра, хороший настрой и приятный результат !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:17
Динамо с такой нестабильностью не быть чемпионом. Плюс - за 3ье место обостряется борьба.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:44, ред.
Молодцы, мусора. Проиграли непонятному тренеру.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 03:02
Уважаемый Админ.
Вы вероятно заметили, что не я, начал этот спор. Но разумеется, когда мой оппонент начал нападки на меня, я вынужден был защищаться. Обещаю Вам, больше не отвечать этому человеку. Однако, если он, снова подвергнет меня провокациям, в этом случае- примите меры сами.

Всего доброго. С Уважением.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 02:58
Уважаемые Capral и баск, просьба прекратить неконструктивный спор с провокациями и издёвками по отношению друг к другу.

Есть опция игнорирования пользователя, рекомендуем её использовать и просто не читать комментарии оппонента, понятно, что в вашем случае обычно всё быстро переходит на нарушения правил, а это может негативно повлиять на ваши аккаунты (чего бы нам не хотелось, но мы должны реагировать соответственно), особенно если это будет слишком частым явлением, поэтому предлагаю не отвечать друг другу.
Capral
Capral
сегодня в 02:57
    баск
    баск
    сегодня в 02:56
      Capral
      Capral
      сегодня в 02:53, ред.
        баск
        баск
        сегодня в 02:49, ред.
          Capral
          Capral
          сегодня в 02:41
            баск
            баск
            сегодня в 02:28
              Capral
              Capral
              сегодня в 02:14
                баск
                баск
                сегодня в 02:08, ред.
                  Capral
                  Capral
                  сегодня в 01:57
                    баск
                    баск ответ Palex (раскрыть)
                    сегодня в 01:43
                      drive45
                      drive45
                      сегодня в 01:23
                      В этом матче пиара было больше чем игры. По игре и моментам Динамо было значительно лучше Спартака ..Однако несовсем уверенная и надежная игра вратаря хозяев поля, в этом матче 3 очка набрал Спартак. Оставшиеся игры расставят эти команды на заслуженные места.
                      Palex
                      Palex ответ Capral (раскрыть)
                      сегодня в 01:05
                      Согласен, совсем не по мужски. Очень гадко
                      Capral
                      Capral ответ Palex (раскрыть)
                      сегодня в 00:37
                      А, тут всё просто. В период работы Йокановича в ДИНАМО, Лещук получал мало игрового времени, но при этом обиженно молчал и таил злобу на тренера. Как только, Йоканович ушел из ДИНАМО, так Лещ сразу осмелел и начал поливать ушедшего тренера помоями и последними словами. Ну, собственно, как и полагается подонку. По мужски, высказать, всё в глаза тренеру- кишка тонка, ну а когда тренер ушел, вот тут то и разашелся, мерзавец. Как после этого его уважать?! Одно слово- 75!!!
                      Palex
                      Palex ответ Capral (раскрыть)
                      сегодня в 00:28
                      Нет нет,я имел ввиду,что не так в человеческом плане?
                      Capral
                      Capral ответ Palex (раскрыть)
                      сегодня в 00:23
                      Отбил перед собой, два простых удара, после чего, Соболев добил. Да там все виноваты- стояли и смотрели, дали пробить...
                      Palex
                      Palex ответ Capral (раскрыть)
                      сегодня в 00:16
                      А что с Лещуком не так, в чем он провинился?
                      Capral
                      Capral ответ Futurista (раскрыть)
                      вчера в 23:58
                      Согласен, бывали и получше, как на пример, Ваша победа-2:1, в 1979-м, и наша, с таким же счетом в 1981-м!!!
                      Futurista
                      Futurista ответ Capral (раскрыть)
                      вчера в 23:56
                      Спасибо!...Бывали дерби и получше...результатом я доволен, но не игрой...Динамо не унывать)...
                      Гость
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