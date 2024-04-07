«Динамо» уступило «Спартаку» в матче РПЛ

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вчера, 21:28

«Динамо» потерпело поражение от «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ (1:2).

На 5-й минуте Луис Чавес с пенальти вывел хозяев поля вперёд. Александр Соболев на 74-й сравнял счёт, а на 88-й сделал дубль.

«Динамо» занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 38 очков. «Спартак» находится на 6-й позиции с 35 баллами.