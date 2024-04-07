«Динамо» уступило «Спартаку» в матче РПЛ

«Динамо» потерпело поражение от «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ (1:2).
На 5-й минуте Луис Чавес с пенальти вывел хозяев поля вперёд. Александр Соболев на 74-й сравнял счёт, а на 88-й сделал дубль.
«Динамо» занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 38 очков. «Спартак» находится на 6-й позиции с 35 баллами.
Что касается игры: для меня был бы более справедливый ничейный результат. В целом же увидел какой-то дворовый футбол, а не игру профессионалов, которые получают миллионы.
Динамо надо выкинуть из претендентов на чемпионство - это не чемпионская игра.
Что касается игры: для меня был бы более справедливый ничейный результат. В целом же увидел какой-то дворовый футбол, а не игру профессионалов, которые получают миллионы.
Динамо надо выкинуть из претендентов на чемпионство - это не чемпионская игра.