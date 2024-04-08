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Стало известно, кто возглавит «Спартак» в случае ухода из клуба Абаскаля

вчера, 21:24

Бывший главный тренер клуба «АЗ Алкмар» Паскаль Янсен имеет шансы возглавить «Спартак», если из команды уйдёт её нынешний наставник Гильермо Абаскаль.

Рулевой покинул клуб из Нидерландов в январе 2024 года. С этой командой он работал с декабря 2020-го, проведя 162 матча, победив 94 раза, потерпев поражение в 42 играх и 26 раз сыграв вничью.

«Красно-белые» идут на 6-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:46
Шило на мыло.Теперь, какой-то Янсен. Зачем он нужен?
Такой же ноунейм, как и Абаскаль.
Predator94
Predator94
сегодня в 17:30
Да зачем иностранец , когда нет еврокубков?!? Какой опыт нужен от них? И еще ноунейм!
giga71
giga71
сегодня в 16:01, ред.
Жванецкий.
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить?
giga71
giga71
сегодня в 16:00
В детстве прочитал басню Крылова "Квартет". С тех пор смотрю на чехарду тренеров в Спартаке и умиляюсь. Ну, уберут Абаскаля, ну что изменится то? Уже пятерых убрали. Или шестерых. Со счету сбился. А воз и ныне там. Проблема не в тренерах. По Жванецкому: "Может, что-то в консерватории подправить?"
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 12:20


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Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 10:55
Абаскаль ведь говорил, что до конца сезона никуда не собирается.)
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:13
Станешь иностранцем, будешь!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:12
В России по прежнему, без перемен. Как не было пророков в своём отечестве, так их и нет, вся надежда на заграницу...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:23
Хрен редьки не слаще.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 06:09
Не тот сегодня сыр пошёл... главный поставщик в Эмиратах застрял.
112910415
112910415
сегодня в 05:35
тоже странный вариант ...
впрочем, выдуманный !
w4rubdyw4zaf
w4rubdyw4zaf
сегодня в 04:38
И снова иностранец.... Даже санкции не смогли развернуть Спартак на Россию.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:31
Тренером должен быть Спартаковец...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:04
Селекционеры зубы скаля
Поменяют Абаскаля на Паскаля...
Futurista
Futurista
вчера в 23:26
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:23
Реакция всех кроме болельщиков Спартака
Giovanny
Giovanny
вчера в 23:22
Еще одного нашли для отмывания денег, а болельщики опять будут ждать.
Futurista
Futurista
вчера в 23:18, ред.
Тогда Спартак будет оказывать давление на соперника как положено, измеренное в паскалях)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:17, ред.
Если это случиться , то в конец добьют Спартак и мы болельщики этого клуба будем рады не медалям , а что он не вылетел в первый дивизион .
Для меня лично Спартак , что бы был Спартаком должны возглавить Карпин, Юран
или Черчесов....а все остальное это наступ на грабли его некомпетентным руководством
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:08
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:53
Вспомнился мультик "пластилиновая ворона"! там были слова такие:

Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.

Ну и так далее))
lotsman
lotsman
вчера в 22:50
А почему если уйдёт? А разве не если его уйдут? Сам он кажется не собирался уходить.
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:49
...принимаю ставки, господа! Кого вышвырнут раньше Абаскаля из
Спартака или Тен Хага из МЮ......?!?!?! Спокойной ночи!
Carradona
Carradona
вчера в 22:44
Нашли нового тренера, но еще не решили уволить старого. Писаки блин) )
drug01
drug01
вчера в 22:34
Ну вот а как же Черчесов????
Интерес
Интерес
вчера в 22:30
Капец "Спартаку",всё-таки решили его добить! Ну что ж-вольному воля...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:13
Надеюсь, Спартак возглавят, а не обезглавят
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:04
Успокойся. Все это вилами на воде писано. НИКТО совершенно не знает, что будет в Спартаке через неделю, месяц и будет ли вообще.
nubom
nubom
вчера в 22:00
Скали укорачиваются...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:59, ред.
Примерно так выглядят новости на этом сайте: стало известно, кто возглавит Спартак , но это не точно - ну, не совсем не точно, но возможно, если рак свистнет на горе, но это не точно, но возможно, а, может, и не возможно, но шанс есть, но это если нынешний тренер покинет пост, но неизвестно покинет ли он его. Вот, если покинет, тогда есть кандидатура, но это не точно, а домыслы, потому что мы точно не знаем, но теоретически это возможно, но не совсем, т.к. это только догадки, но теоретически они могут быть верными, но, возможно, и нет - вообщем, мы написали , а вы сами решайте.
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