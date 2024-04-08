Стало известно, кто возглавит «Спартак» в случае ухода из клуба Абаскаля

1712600680

вчера, 21:24

Бывший главный тренер клуба « АЗ Алкмар» имеет шансы возглавить «Спартак», если из команды уйдёт её нынешний наставник .

Рулевой покинул клуб из Нидерландов в январе 2024 года. С этой командой он работал с декабря 2020-го, проведя 162 матча, победив 94 раза, потерпев поражение в 42 играх и 26 раз сыграв вничью.