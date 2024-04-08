Стало известно, кто возглавит «Спартак» в случае ухода из клуба Абаскаля

Бывший главный тренер клуба «АЗ Алкмар» Паскаль Янсен имеет шансы возглавить «Спартак», если из команды уйдёт её нынешний наставник Гильермо Абаскаль.
Рулевой покинул клуб из Нидерландов в январе 2024 года. С этой командой он работал с декабря 2020-го, проведя 162 матча, победив 94 раза, потерпев поражение в 42 играх и 26 раз сыграв вничью.
«Красно-белые» идут на 6-м месте в РПЛ.
Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.
Ну и так далее))
Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.
Ну и так далее))
Для меня лично Спартак , что бы был Спартаком должны возглавить Карпин, Юран
или Черчесов....а все остальное это наступ на грабли его некомпетентным руководством
Для меня лично Спартак , что бы был Спартаком должны возглавить Карпин, Юран
или Черчесов....а все остальное это наступ на грабли его некомпетентным руководством