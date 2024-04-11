«Интер Майами» с Месси и Суаресом в составе выбыл из ЛЧ КОНКАКАФ

«Интер Майами» проиграл в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррею». На 31-й минуте счёт открыл нападающий мексиканского клуба Брэндон Васкес. На 58-й минуте форвард Герман Бертераме удвоил преимущество «Монтеррея». На 64-й минуте полузащитник мексиканцев Хесус Гальярдо сделал счёт разгромным. На 85-й минуте полузащитник «Интер Майами» Диего Лопес забил мяч престижа. Таким образом клуб из Майами выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Монтеррею» (1:2 и 1:3).
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отыграл весь матч и отметился голевой передачей. Нападающий американского клуба Луис Суарес также провёл всю игру. На 70-й минуте он получил жёлтую карточку. Защитник «Интер Майами» Жорди Альба на 78-й минуте был удалён за две жёлтые карточки.
Очень тебя прошу, не причисляй меня к фанатам Рона. У меня, всегда и до сих пор, мировой кумир один- Й.Кройф!!! В роДном ДИНАМО- много кумиров, чемпионов СССР-76!!!
Очень тебя прошу, не причисляй меня к фанатам Рона. У меня, всегда и до сих пор, мировой кумир один- Й.Кройф!!! В роДном ДИНАМО- много кумиров, чемпионов СССР-76!!!
Почему тогда не поехал в СА? Ему больше млрд обещали и никаких налогов, как в США.
Всё банально просто. Я уже сказал, что Месси всего достиг. Сейчас на первом месте - комфортная жизнь для него и его семьи. Журналисты ведь освещают его жизнь. Он ходит в супермаркет с семьей, посещает матчи сына, рестораны с друзьями и т. д.
Футбол не забрасывает, потому что любит играть, но не хочет выкладываться на 100%, поэтому уехал из Европы. В МЛС ему достаточно просто выходить на поле, а он трофей выиграл для команды. К твоему сведению, многие легенды в МЛС не выиграли ни одного трофея, хотя играли не за худшую команду.
Почему тогда не поехал в СА? Ему больше млрд обещали и никаких налогов, как в США.
Всё банально просто. Я уже сказал, что Месси всего достиг. Сейчас на первом месте - комфортная жизнь для него и его семьи. Журналисты ведь освещают его жизнь. Он ходит в супермаркет с семьей, посещает матчи сына, рестораны с друзьями и т. д.
Футбол не забрасывает, потому что любит играть, но не хочет выкладываться на 100%, поэтому уехал из Европы. В МЛС ему достаточно просто выходить на поле, а он трофей выиграл для команды. К твоему сведению, многие легенды в МЛС не выиграли ни одного трофея, хотя играли не за худшую команду.
Теперь для некоторых, которые только по Википедии футбол изучают. Ну так вот, когда Беккенбауэр закончил свою футбольную европейскую карьеру и решил переехать в США, ему был задан вопрос: "Не жаль расставаться с Баварией"? Ответ был следущий: "У меня семья, и я должен её кормить. В США мне предложили больше"...
Пеле, Франц и другие звёзды, поехали в США не покорять страну, а только в двух случаях- заработать, и популизировать европейский футбол в штатах. Но, есть и те, кто тупо сбежал в США от разъяренных болельщиков, чью команду, этот тренер отправил на помойку...
Теперь для некоторых, которые только по Википедии футбол изучают. Ну так вот, когда Беккенбауэр закончил свою футбольную европейскую карьеру и решил переехать в США, ему был задан вопрос: "Не жаль расставаться с Баварией"? Ответ был следущий: "У меня семья, и я должен её кормить. В США мне предложили больше"...
Пеле, Франц и другие звёзды, поехали в США не покорять страну, а только в двух случаях- заработать, и популизировать европейский футбол в штатах. Но, есть и те, кто тупо сбежал в США от разъяренных болельщиков, чью команду, этот тренер отправил на помойку...
Всё, что ты написал, относится к Роналду, но не к Месси.
Всё, что ты написал, относится к Роналду, но не к Месси.
Однажды, Магомаев сказал, завершая свою блистательную карьеру певца:"Я ухожу со сцены, потому что не хочу, чтобы обо мне говорили- голос от него уходит"...
Так поступают- Достойные, Уважаемые люди. А хапуги, пусть даже звездные- готовы позориться, даже в пенсионном фонде США, но только ради бабла...
Однажды, Магомаев сказал, завершая свою блистательную карьеру певца:"Я ухожу со сцены, потому что не хочу, чтобы обо мне говорили- голос от него уходит"...
Так поступают- Достойные, Уважаемые люди. А хапуги, пусть даже звездные- готовы позориться, даже в пенсионном фонде США, но только ради бабла...