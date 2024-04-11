«Интер Майами» с Месси и Суаресом в составе выбыл из ЛЧ КОНКАКАФ

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вчера, 09:40

«Интер Майами» проиграл в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррею». На 31-й минуте счёт открыл нападающий мексиканского клуба . На 58-й минуте форвард удвоил преимущество «Монтеррея». На 64-й минуте полузащитник мексиканцев сделал счёт разгромным. На 85-й минуте полузащитник «Интер Майами» забил мяч престижа. Таким образом клуб из Майами выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов КОНКАКАФ , проиграв «Монтеррею» (1:2 и 1:3).

Нападающий «Интер Майами» отыграл весь матч и отметился голевой передачей. Нападающий американского клуба также провёл всю игру. На 70-й минуте он получил жёлтую карточку. Защитник «Интер Майами» на 78-й минуте был удалён за две жёлтые карточки.