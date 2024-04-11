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«Интер Майами» с Месси и Суаресом в составе выбыл из ЛЧ КОНКАКАФ

вчера, 09:40
МонтеррейЛоготип футбольный клуб Монтеррей3 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Интер Майами» проиграл в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррею». На 31-й минуте счёт открыл нападающий мексиканского клуба Брэндон Васкес. На 58-й минуте форвард Герман Бертераме удвоил преимущество «Монтеррея». На 64-й минуте полузащитник мексиканцев Хесус Гальярдо сделал счёт разгромным. На 85-й минуте полузащитник «Интер Майами» Диего Лопес забил мяч престижа. Таким образом клуб из Майами выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Монтеррею» (1:2 и 1:3).

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отыграл весь матч и отметился голевой передачей. Нападающий американского клуба Луис Суарес также провёл всю игру. На 70-й минуте он получил жёлтую карточку. Защитник «Интер Майами» Жорди Альба на 78-й минуте был удалён за две жёлтые карточки.

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10 апреля
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:50, ред.
Мне нравится твоя простота в общении, но ты еще слишком молод, чтобы понимать, что деньги- лишними не бывают, в любом количестве. Почему США, а не СУ? Причин может быть много- это и тяжелый климат, который ему не подходит, географическое неудобное положение и тп. А что касается футбола США, то я неоднократно говорил, что это- выставочный чемпионат для популяризации европейского футбола в штатах. А то, что, до многих легенд, о которых ты говоришь, то я уверен, никто из них не ставил перед собой подобной цели, посколько, всё необходимое- выигрывали в Европе.

Очень тебя прошу, не причисляй меня к фанатам Рона. У меня, всегда и до сих пор, мировой кумир один- Й.Кройф!!! В роДном ДИНАМО- много кумиров, чемпионов СССР-76!!!
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:34
По-твоему, Месси не закончил карьеру только, чтобы дальше зарабатывать деньги? Скажи мне, разве 50 млн в год ощутимая сумма для миллиардера??? Уверен, что с других источников ему капает больше, чем с футбола.

Почему тогда не поехал в СА? Ему больше млрд обещали и никаких налогов, как в США.

Всё банально просто. Я уже сказал, что Месси всего достиг. Сейчас на первом месте - комфортная жизнь для него и его семьи. Журналисты ведь освещают его жизнь. Он ходит в супермаркет с семьей, посещает матчи сына, рестораны с друзьями и т. д.

Футбол не забрасывает, потому что любит играть, но не хочет выкладываться на 100%, поэтому уехал из Европы. В МЛС ему достаточно просто выходить на поле, а он трофей выиграл для команды. К твоему сведению, многие легенды в МЛС не выиграли ни одного трофея, хотя играли не за худшую команду.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Не буду лишний раз доказывать тебе, что я не фанат- ни Рона, ни Месси. Обоих Уважаю как игроков, но вопросы, чисто человеческие- к обоим имею... Я о другом. Месси 37 лет, здоровья не богатырское, плюс, ко всему- "ген роста", который приводит к ускоренному старению и тд. и тп. Скажи, ради чего, он по-прежнему выходит на поле, сколько можно играть??? Или он хочет упасть на поляне и не подняться, не дай БОГ, конечно!

Теперь для некоторых, которые только по Википедии футбол изучают. Ну так вот, когда Беккенбауэр закончил свою футбольную европейскую карьеру и решил переехать в США, ему был задан вопрос: "Не жаль расставаться с Баварией"? Ответ был следущий: "У меня семья, и я должен её кормить. В США мне предложили больше"...

Пеле, Франц и другие звёзды, поехали в США не покорять страну, а только в двух случаях- заработать, и популизировать европейский футбол в штатах. Но, есть и те, кто тупо сбежал в США от разъяренных болельщиков, чью команду, этот тренер отправил на помойку...
Elliada_
Elliada_ ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:34
Точно. Забыл, что ему пенальти дали в конце.
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:31
Да выручил. Рон вообще то гол забил и перевел матч в серию пенальти и вней свой пенальти реализовал, а его партнеры не забили. Если бы не он то вылетели бы еще раньше.
Hamman
Hamman
вчера в 18:28
Это достижение тянет на ЗМ 2024?
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:16
А Месси, по-твоему, не ушел достойно??? Месси осознанно покинул Европу и отправился доигрывать в Америку, а не как Роналду позорился, пока его не забраковали все европейские клубы. Причем выбрал худший клуб МЛС. В отличие от твоего кумира, Месси не говорил, что пришел за новым вызовом, не сравнивал МЛС с европейскими лигами и т. д. Он доигрывает. Когда прошел футбол, но хочется немного попинать мяч, поэтому он в Америке.

Всё, что ты написал, относится к Роналду, но не к Месси.
Elliada_
Elliada_ ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:11
То ли дело Роналду выручил против команды из ОАЭ. Роналду сыграл 2 матча, а Месси 1 матч. У Месси есть голевая, у Роналду 0+0 в 2-х матчах.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:08
Это им не бургер лига любителей. мексиканцы показали как надо играть на футболе. Первый матч фаны Месси оправдывали что его не было но вот он вышел отыграл весь матч и что изменилось?? Команда проиграла еще хуже с ним в составе. Гном давай до свиданья!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:29
Ладно, не пошла игра у Месси, или его намертво прикрыли игроки соперника, такое тоже бывает; а где в это время были другие звёзды из Европы, почему потерялись в водах Мексиканского залива ? Для чего покупали разных Суаресов, чтобы аргентинцу не было скучно ?...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:07
Некоторым людям проспавшие футбольные события, в МЛС играл Король футбола - Пеле, просто Король - Златан, гений футбола - Кройф, Суперзвезда - Бекхам и еще многие другие, а Ривалдо и Рональдиньо где только не побывали. "Месси плохой - за деньгами пошел!". И это говорят любители аравийской клубники)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:03
Худшая команда МЛС в прошлом году "чудом" забрал кубок, гарантировал участие в ЛЧ. Теперь они идут в лидерах, в ЛЧ до четвертьфинала дошли, но мексиканцев не обыграли, КАКОЙ УЖАС! Хейтерам плевать что Месси не играл в первом матче, до ответки форсировали восстановление после травмы. И то, только у него лучшие показатели, у остальных по 6 баллов (даже 2 балла по некоторым стат.центрам).
Capral
Capral
вчера в 11:02
Уже один его переход в МЛС- говорит о многом...
Однажды, Магомаев сказал, завершая свою блистательную карьеру певца:"Я ухожу со сцены, потому что не хочу, чтобы обо мне говорили- голос от него уходит"...

Так поступают- Достойные, Уважаемые люди. А хапуги, пусть даже звездные- готовы позориться, даже в пенсионном фонде США, но только ради бабла...
амурец
амурец
вчера в 10:42
толку от Месси даже в не ахти каком кубке ноль
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 09:55
Скорее всего , для Месси уже не интересен не турнир ЛЧ , не МЛС . Ему хочется играть на Олимпиаде .
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 09:53
Ну - не ноль титулов за три года, но здесь в пролёте.. Это было ожидаемо с такой защитой Майами.. 🤔
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:46
Месси и Суарес давно не те игроки, чтобы повлиять на результаты на длинной дистанции... В одной игре возможно, но не...
lotsman
lotsman
вчера в 09:46
И Месси не помог Майами. Играли, если честно сказать, плохо.
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:42
Один раз написать было недостаточно? Зачем еще одна новость про вылет Майами?
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