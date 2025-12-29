«Вест Хэм» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1767011432

вчера, 15:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Брайтон», который состоится 30 декабря 2025 года.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» с самого начала сезона показывал слабые выступления, поэтому неудивительно, что команда и сейчас находится в зоне вылета. В активе «молотобойцев» лишь 13 очков и 18 место, что пока делает их одним из самых слабых коллективов в АПЛ , но пять очко вполне реально отыграть за половину сезона и начинать стоит с предстоящего поединка, который точно не даст заскучать.

27 декабря «Вест Хэм» проиграл «Фулхэму» на своем поле (0:1), а 20 числа крупно уступил «Манчестер Сити» (0:3).

«Брайтон»

«Брайтон» переживает не лучший период сезона, но былые заслуги помогают удерживаться в середине турнирной таблицы, а именно на 13 месте. В активе клуба 23 балла и отставание от сразу двух ближайших соперников всего в одно очко. В лондонской игре с «Вест Хэмом» у гостей наверняка будут шансы одержать победу и остается лишь ими воспользоваться.

27 декабря «Брайтон» проиграл на выезде «Арсеналу» (1:2), а ранее поделил очки с «Сандерлендом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вест Хэм» – 3.35

Ничья – 3.6

Победит «Брайтон» – 2.1

Статистика

«Брайтон» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Вест Хэм» проиграл уже три подряд домашних поединка

Четыре из пяти последних встреч между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что матч будет неприметным, но гости сумеют провести один мяч в ворота соперника и забрать три очка себе.