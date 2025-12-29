Top.Mail.Ru
«Ноттингем Форест» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 15:45
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Эвертон», который состоится 30 декабря 2025 года.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в этом сезоне выглядит очень слабо в АПЛ, за счет того что много сил тратит в Лиге Европы. Команда имеет 18 баллов в активе и занимает 17 место, опережая ближайшего соперника на пять пунктов. В игре с «Эвертоном», хозяева постараются сыграть компактно и найти свои моменты у ворот соперника, быстрее чем «Эвертон» чтобы укрепить свое турнирное положение и поднять настроение болельщикам.

27 декабря «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» (1:2), а а22 декабря проиграл на выезде Фулхэму» (0:1).

«Эвертон»

«Эвертон» впервые за несколько сезонов идет выше зоны вылета и близлежащих возле нее мест и занимает 12 позицию в АПЛ. В активе команды 25 баллов и даже от зоны еврокубков их отделяет всего четыре пункта. Встреча с «Ноттингем Форест» рассматривается как возможность пополнить свой очковый запас и возможно подняться выше в турнирной таблице на 1-2 позиции минимум.

27 декабря «Эвертон» сыграл вничью с «Бёрнли» (0:0), а ранее уступил на своем поле лидеру АПЛ «Арсеналу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Ноттингем Форест» – 2.1
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Эвертон» – 3.65

Статистика

  • Пять последних матчей «Эвертона» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ноттингем Форест» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лесники» проиграли «ирискам» четыре из пяти последних личных встреч

Прогноз

Поставить, на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество на протяжении всего матча и добьются результата, что поможет им стать выше в турнирной таблице.

