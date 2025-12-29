«Ноттингем Форест» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1767012330

вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Эвертон», который состоится 30 декабря 2025 года.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в этом сезоне выглядит очень слабо в АПЛ , за счет того что много сил тратит в Лиге Европы. Команда имеет 18 баллов в активе и занимает 17 место, опережая ближайшего соперника на пять пунктов. В игре с «Эвертоном», хозяева постараются сыграть компактно и найти свои моменты у ворот соперника, быстрее чем «Эвертон» чтобы укрепить свое турнирное положение и поднять настроение болельщикам.

27 декабря «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» (1:2), а а22 декабря проиграл на выезде Фулхэму» (0:1).

«Эвертон»

«Эвертон» впервые за несколько сезонов идет выше зоны вылета и близлежащих возле нее мест и занимает 12 позицию в АПЛ . В активе команды 25 баллов и даже от зоны еврокубков их отделяет всего четыре пункта. Встреча с «Ноттингем Форест» рассматривается как возможность пополнить свой очковый запас и возможно подняться выше в турнирной таблице на 1-2 позиции минимум.

27 декабря «Эвертон» сыграл вничью с «Бёрнли» (0:0), а ранее уступил на своем поле лидеру АПЛ «Арсеналу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ноттингем Форест» – 2.1

Ничья – 3.3

Победит «Эвертон» – 3.65

Статистика

Пять последних матчей «Эвертона» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ноттингем Форест» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лесники» проиграли «ирискам» четыре из пяти последних личных встреч

Прогноз

Поставить, на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество на протяжении всего матча и добьются результата, что поможет им стать выше в турнирной таблице.