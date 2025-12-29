«Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1767010486

вчера, 15:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 30 декабря 2025 года.

«Бёрнли»

«Бёрнли» никак не может покинуть зону вылета и если кардинально не изменит результаты, то вновь отправится на понижение в Чемпионшип. Коллектив набрал 12 очков и располагается на 19 месте, отставая от безопасной позиции на шесть очков. В домашней игре с не всегда стабильными «сороками» от хозяев ждут хорошей игры с замашкой на положительный результат, который так нужен хозяевам.

27 декабря «Бёрнли» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), а 20 числа поделил очки с «Борнмутом» (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» в этом сезоне АПЛ выглядят не лучшим образом, хотя в последних матчах игра заметно преобразилась. Тем не менее, «Ньюкасл Юнайтед» занимает лишь 14 место с 23 баллами и пока очень далек от того, чтобы снова претендовать на топ-4 и место в Лиге чемпионов. В матче с аутсайдером гости считаются фаворитами, но это не значит, что им подарят три пункта в турнирную таблицу.

26 декабря «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а 20 числа команда сыграла вничью с «Челси» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бёрнли» – 5.2

Ничья – 4.2

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.6

Статистика

«Бёрнли» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл два подряд выездных поединка

Пять последних матчей между клубами закончились победами «сорок»

Прогноз

Поставить, на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что гости в матче с аутсайдером и смогут доказать свое превосходство.