«Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 30 декабря 2025 года.
«Бёрнли»
«Бёрнли» никак не может покинуть зону вылета и если кардинально не изменит результаты, то вновь отправится на понижение в Чемпионшип. Коллектив набрал 12 очков и располагается на 19 месте, отставая от безопасной позиции на шесть очков. В домашней игре с не всегда стабильными «сороками» от хозяев ждут хорошей игры с замашкой на положительный результат, который так нужен хозяевам.
27 декабря «Бёрнли» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), а 20 числа поделил очки с «Борнмутом» (1:1).
«Ньюкасл Юнайтед»
«Сороки» в этом сезоне АПЛ выглядят не лучшим образом, хотя в последних матчах игра заметно преобразилась. Тем не менее, «Ньюкасл Юнайтед» занимает лишь 14 место с 23 баллами и пока очень далек от того, чтобы снова претендовать на топ-4 и место в Лиге чемпионов. В матче с аутсайдером гости считаются фаворитами, но это не значит, что им подарят три пункта в турнирную таблицу.
26 декабря «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а 20 числа команда сыграла вничью с «Челси» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Бёрнли» – 5.2
- Ничья – 4.2
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.6
Статистика
- «Бёрнли» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл два подряд выездных поединка
- Пять последних матчей между клубами закончились победами «сорок»
Прогноз
Поставить, на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что гости в матче с аутсайдером и смогут доказать свое превосходство.