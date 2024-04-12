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Фанат ударил плетью футболиста после матча за Суперкубок Саудовской Аравии

вчера, 09:44
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)1 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

«Аль-Иттихад» уступил клубу «Аль-Хиляль» в финале Суперкубка Саудовской Аравии (1:4).

Одного из болельщиков проигравшей команды это настолько раздосадовало, что тот набросился с плетью на нападающего Абдерразака Хамдаллу.

Сообщается, что ранее фанат оскорблял игрока, спортсмен в ответ облил обидчика водой. Сообщается, что нарушителя задержала полиция.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:57
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:05
    "Но последний ход был все же за фанатом - он достал плеть и ударил футболиста."

    Не помню точно при каких обстоятельствах, в прессе был приведён пример, когда в одной из африканских стран прошел безупречно матч по всем вопросам .... И судьи идеально судили игру, и поведение игроков и зрителей не вызывало абсолютно никаких нареканий, всё было очень цивилизованно и культурно! Что заставило всех быть вежливыми и справедливыми - страх ответственности....
    На данном стадионе было всего две трибуны - на одной сидели болельщики одной команды, на противоположной другой. У большинства мужчин при себе было знаменитое изделие нашего прославленного оружейника Калашникова - АК!
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 16:51
    Хорошая антиреклама страны. После такого желающих перейти в СА поубавится.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 13:03, ред.
    Геша : Я тоже согласен так получить за свой "бокс".. Лишь бы ни дисква.. А-ха-ха-ха.. 😀😂🎸🪠
    Capral
    Capral
    вчера в 12:49
    Байкал.

    А, Месси, в таком случае служит янкам- популяризируя европейский футбол в штатах своим присутствием.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:42
    И дырявый гей-нарцисс за бабло готов таким служить как шавка.
    Чётко ты португала опустил!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:38
    Скоро дырявого гея-нарцисса так хлестать будут, он давно заслужил подобного.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:06
    Чувак, определенно спутал футболиста с верблюдом. Достаточно вспомнить, что они устроили в Минуту Молчания, в Память о Ф.Беккенбауэре...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ZenCh1 (раскрыть)
    вчера в 12:01
    Какой с них спрос, это бедуины, которые нашли моря нефти. У них до этого в принципе образования не было, а после этого оно ещё и не нужно им стало. У них вон даже верховный правитель на уровне зазвать журналиста в посольство и расчленить.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 11:59
    А они так думают про европу или туже америку! У каждой нации своё понятие о цивилизации!
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:56
    Надо было во время матча! Мож быстрее бегали бы))
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 11:22
    Дикари о какой цивилизации идет речь? В Саудию едут только за большие деньги
    la-respect0
    la-respect0
    вчера в 11:19
    Скоро Роналду будут бить плетью за его недовольство )))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:08
    Ахах.....эт просто позорище....
    112910415
    112910415
    вчера в 10:43
    " Жестокие нравы в вашем городе, сударь ! "
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 10:34
    Реально глупый поступок, если и идти на такой перфоманс, то хлыстать надо исключительно афроамериканца!
    ZenCh1
    ZenCh1
    вчера в 10:21
    Этот поступок позорит всю страну
    9cg43eaj4zht
    9cg43eaj4zht
    вчера в 10:11
    Имеет право: деньги заплатил, а удовольствия не получил.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 10:05, ред.
    Дикие нравы... Дети песков...)))
    Гость
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