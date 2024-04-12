Фанат ударил плетью футболиста после матча за Суперкубок Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» уступил клубу «Аль-Хиляль» в финале Суперкубка Саудовской Аравии (1:4).
Одного из болельщиков проигравшей команды это настолько раздосадовало, что тот набросился с плетью на нападающего Абдерразака Хамдаллу.
Сообщается, что ранее фанат оскорблял игрока, спортсмен в ответ облил обидчика водой. Сообщается, что нарушителя задержала полиция.
Не помню точно при каких обстоятельствах, в прессе был приведён пример, когда в одной из африканских стран прошел безупречно матч по всем вопросам .... И судьи идеально судили игру, и поведение игроков и зрителей не вызывало абсолютно никаких нареканий, всё было очень цивилизованно и культурно! Что заставило всех быть вежливыми и справедливыми - страх ответственности....
На данном стадионе было всего две трибуны - на одной сидели болельщики одной команды, на противоположной другой. У большинства мужчин при себе было знаменитое изделие нашего прославленного оружейника Калашникова - АК!
Не помню точно при каких обстоятельствах, в прессе был приведён пример, когда в одной из африканских стран прошел безупречно матч по всем вопросам .... И судьи идеально судили игру, и поведение игроков и зрителей не вызывало абсолютно никаких нареканий, всё было очень цивилизованно и культурно! Что заставило всех быть вежливыми и справедливыми - страх ответственности....
На данном стадионе было всего две трибуны - на одной сидели болельщики одной команды, на противоположной другой. У большинства мужчин при себе было знаменитое изделие нашего прославленного оружейника Калашникова - АК!
А, Месси, в таком случае служит янкам- популяризируя европейский футбол в штатах своим присутствием.
А, Месси, в таком случае служит янкам- популяризируя европейский футбол в штатах своим присутствием.
Чётко ты португала опустил!!!
Чётко ты португала опустил!!!