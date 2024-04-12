Фанат ударил плетью футболиста после матча за Суперкубок Саудовской Аравии

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вчера, 09:44

«Аль-Иттихад» уступил клубу «Аль-Хиляль» в финале Суперкубка Саудовской Аравии (1:4).

Одного из болельщиков проигравшей команды это настолько раздосадовало, что тот набросился с плетью на нападающего .

Сообщается, что ранее фанат оскорблял игрока, спортсмен в ответ облил обидчика водой. Сообщается, что нарушителя задержала полиция.