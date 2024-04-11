Месси сделал фото с детьми вратаря «Монтеррея», несмотря на поражение

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вчера, 23:06

«Интер Майами» вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ на стадии 1/4 финала после поражения от «Монтеррея».

Несмотря на проигранный матч, нападающий американской команды нашёл время, чтобы сфотографировать с детьми вратаря «Монтеррея» .