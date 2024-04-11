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Месси сделал фото с детьми вратаря «Монтеррея», несмотря на поражение

вчера, 23:06
МонтеррейЛоготип футбольный клуб Монтеррей3 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Интер Майами» вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ на стадии 1/4 финала после поражения от «Монтеррея».

Несмотря на проигранный матч, нападающий американской команды Лионель Месси нашёл время, чтобы сфотографировать с детьми вратаря «Монтеррея» Эстебана Андрады.

Месси сделал фото с детьми вратаря «Монтеррея», несмотря на поражение

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 23:39
Это открывает его новую черту, просто молодец!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:32
Молодец, Леонель!

Что же до результата, то не стоит его винить, это же американский аналог ЛЧ, а мы знаем, что на ЛЧ у Месси в важных матчах по расписанию полёт на Альфу Центавра на кубок Галактики и на поле его всё равно не увидишь.

Главное, что вратарь успел его послё прилёта-таки перехватить и порадовать детишек!
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:28
Почему бы и нет?
Гость
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