«Интер Майами» вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ на стадии 1/4 финала после поражения от «Монтеррея».
Несмотря на проигранный матч, нападающий американской команды Лионель Месси нашёл время, чтобы сфотографировать с детьми вратаря «Монтеррея» Эстебана Андрады.
Что же до результата, то не стоит его винить, это же американский аналог ЛЧ, а мы знаем, что на ЛЧ у Месси в важных матчах по расписанию полёт на Альфу Центавра на кубок Галактики и на поле его всё равно не увидишь.
Главное, что вратарь успел его послё прилёта-таки перехватить и порадовать детишек!
Что же до результата, то не стоит его винить, это же американский аналог ЛЧ, а мы знаем, что на ЛЧ у Месси в важных матчах по расписанию полёт на Альфу Центавра на кубок Галактики и на поле его всё равно не увидишь.
Главное, что вратарь успел его послё прилёта-таки перехватить и порадовать детишек!