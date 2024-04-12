Глухие болельщики «Ньюкасла» смогут прочувствовать шум стадиона

«Ньюкасл» и компания Sela объявили о выпуске специальных футболок.
Они помогут глухим болельщикам прочувствовать шум стадиона при помощи технологий, которые преобразуют его в тактильные ощущения. Впервые новинку опробуют на матче с «Тоттенхэмом».
|Ньюкасл Юнайтед-:-Тоттенхэм
|14:30 Не начался
«Ньюкасл» и компания Sela объявили о выпуске специальных футболок.
Они помогут глухим болельщикам прочувствовать шум стадиона при помощи технологий, которые преобразуют его в тактильные ощущения. Впервые новинку опробуют на матче с «Тоттенхэмом».