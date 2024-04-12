Глухие болельщики «Ньюкасла» смогут прочувствовать шум стадиона

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вчера, 23:32

«Ньюкасл» и компания Sela объявили о выпуске специальных футболок.

Они помогут глухим болельщикам прочувствовать шум стадиона при помощи технологий, которые преобразуют его в тактильные ощущения. Впервые новинку опробуют на матче с «Тоттенхэмом».