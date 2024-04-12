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Глухие болельщики «Ньюкасла» смогут прочувствовать шум стадиона

вчера, 23:32
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм14:30 Не начался

«Ньюкасл» и компания Sela объявили о выпуске специальных футболок.

Они помогут глухим болельщикам прочувствовать шум стадиона при помощи технологий, которые преобразуют его в тактильные ощущения. Впервые новинку опробуют на матче с «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:31
Молодцы Ньюкасл! Каждый болельщик будь он слепой глухой да не важно, должен испытывать одинаковые чувства.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:06
Посмотрим как это работает, может покажут!
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