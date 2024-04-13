Семак заявил, что «Краснодар» урезал болельщикам «Зенита» квоту билетов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный для его команды матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).
Игра получилась достаточно эмоциональная, к сожалению, пропустили первыми, поставили себя в условия догоняющих. Ведь сильная сторона «Краснодара» — контратаки. У нас были моменты и в первом тайме, но во втором удалось переломить ход встречи, забили очень хорошие мячи. У нас была и дополнительная мотивация — «гостеприимство» «Краснодара». Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. По непонятным нам причинам урезали им квоту билетов. Так что мы сражались за наши семьи, наших болельщиков. Хочется, чтобы к ним относились уважительно.
- Ну это им не помогло! Как и бездарная игра их актёров-"футболистов". Им надо срочно менять тренера по актёрскому мастерству. Ну это же никуда не годится - тебя, стоящего во весь рост, футболист соперника, лежащий на газоне, (потому что ты его перед этим сбил ударом локтя в шею) шлёпает рукой по колену (иди, мол, на фиг, и так больно), а тот хватается за горло, валится на землю, и дико извивается в конвульсиях, будто бы ему Брюс Ли с разворота ногой шею сломал. И это на 5-ой минуте матча. И говорят, что Краснодар был заряжен на борьбу с чемпионом!
- Не верю!!! Такой "футбол" нам и на хрен не нужен! Своих Соболевых хватает... Все хотят побеждать Зенит "подковёрной" борьбой. А вы по-честному выиграйте. В спортивной борьбе (кстати некоторым командам это удавалось)...
- А что касается квоты - да Бог им судья. Пусть хоть вообще закроют гостевой сектор - чемпионами им стать это не поможет! Не тем путём идёте, товарищи...
- А хотите обратку? Да без проблем. В следующем очном матче в Питере выделите гостям аж целых 5 мест. Пусть порадуются. Долг платежём красен...
- Ну это им не помогло! Как и бездарная игра их актёров-"футболистов". Им надо срочно менять тренера по актёрскому мастерству. Ну это же никуда не годится - тебя, стоящего во весь рост, футболист соперника, лежащий на газоне, (потому что ты его перед этим сбил ударом локтя в шею) шлёпает рукой по колену (иди, мол, на фиг, и так больно), а тот хватается за горло, валится на землю, и дико извивается в конвульсиях, будто бы ему Брюс Ли с разворота ногой шею сломал. И это на 5-ой минуте матча. И говорят, что Краснодар был заряжен на борьбу с чемпионом!
- Не верю!!! Такой "футбол" нам и на хрен не нужен! Своих Соболевых хватает... Все хотят побеждать Зенит "подковёрной" борьбой. А вы по-честному выиграйте. В спортивной борьбе (кстати некоторым командам это удавалось)...
- А что касается квоты - да Бог им судья. Пусть хоть вообще закроют гостевой сектор - чемпионами им стать это не поможет! Не тем путём идёте, товарищи...
- А хотите обратку? Да без проблем. В следующем очном матче в Питере выделите гостям аж целых 5 мест. Пусть порадуются. Долг платежём красен...
Тем более тренеру....а не администратору команды....
Оно и понятно...Краснодар хотел разместить как можно больше своих зрителей....
Они то думали что выигрывать будут....все жаждали праздника....
И выигрывали...32 минуты....
Тем более тренеру....а не администратору команды....
Оно и понятно...Краснодар хотел разместить как можно больше своих зрителей....
Они то думали что выигрывать будут....все жаждали праздника....
И выигрывали...32 минуты....