Григорий Иванов: «Надо было назначать пенальти в ворота москвичей»

Президент «Урала» подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Динамо».

Раз победили, значит, наиграли на три очка. Хотя матч получился сверхэмоциональным. Ничего — двигаемся дальше. Впереди всё самое сложное.

Мы и против «Крыльев» смотрелись неплохо. Сейчас играем уже в другой футбол, более интересный. Я доволен. Немного не хватило сегодня стабильности. Начали-то ребята хорошо, строго выполняли все тренерские установки, открыли счёт. Потом динамовцы сравняли, и, как показалось, в действиях наших футболистов появилось какое-то волнение. Во втором тайме стали создавать моменты. Правда, и гости имели неплохие шансы. Нам чуть больше повезло в завершающей стадии. При этом, считаю, надо было назначать пенальти в ворота москвичей.