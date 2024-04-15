Григорий Иванов: «Надо было назначать пенальти в ворота москвичей»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Динамо».
Раз победили, значит, наиграли на три очка. Хотя матч получился сверхэмоциональным. Ничего — двигаемся дальше. Впереди всё самое сложное.
Мы и против «Крыльев» смотрелись неплохо. Сейчас играем уже в другой футбол, более интересный. Я доволен. Немного не хватило сегодня стабильности. Начали-то ребята хорошо, строго выполняли все тренерские установки, открыли счёт. Потом динамовцы сравняли, и, как показалось, в действиях наших футболистов появилось какое-то волнение. Во втором тайме стали создавать моменты. Правда, и гости имели неплохие шансы. Нам чуть больше повезло в завершающей стадии. При этом, считаю, надо было назначать пенальти в ворота москвичей.
Также Иванов высказался о судействе в игре против «Динамо».
Я не понимаю всех этих трактовок! У нас же на скамейке тоже люди пересматривали эпизод. Они сразу сказали — чистый пенальти, сейчас назначат. А Казарцев принимает другое решение... Ну как так?! По-разному смотрим на футбол, что ли?!