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Григорий Иванов: «Надо было назначать пенальти в ворота москвичей»

сегодня, 09:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Динамо».

Раз победили, значит, наиграли на три очка. Хотя матч получился сверхэмоциональным. Ничего — двигаемся дальше. Впереди всё самое сложное.

Мы и против «Крыльев» смотрелись неплохо. Сейчас играем уже в другой футбол, более интересный. Я доволен. Немного не хватило сегодня стабильности. Начали-то ребята хорошо, строго выполняли все тренерские установки, открыли счёт. Потом динамовцы сравняли, и, как показалось, в действиях наших футболистов появилось какое-то волнение. Во втором тайме стали создавать моменты. Правда, и гости имели неплохие шансы. Нам чуть больше повезло в завершающей стадии. При этом, считаю, надо было назначать пенальти в ворота москвичей.

Также Иванов высказался о судействе в игре против «Динамо».

Я не понимаю всех этих трактовок! У нас же на скамейке тоже люди пересматривали эпизод. Они сразу сказали — чистый пенальти, сейчас назначат. А Казарцев принимает другое решение... Ну как так?! По-разному смотрим на футбол, что ли?!

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 15:05
Если б проиграли, было бы совсем тоскливо. Нет запаса прочности в составе.
112910415
112910415
сегодня в 10:42
как обычно, у каждого своя правда !
Brioni
Brioni
сегодня в 10:21
динамо поплыло. УРАЛЬЦЫ красавцы !) Личка лучший, дай бог ему продолжать работать в том же духе !)
Attaccante
Attaccante
сегодня в 10:09
Этим пи...асам на ВАРе не за что платить зарплату. Они вообще не должны были вызывать Казарцева к монитору.
drug01
drug01
сегодня в 10:04
Неужели одной победы мало? С победой!
adekvat
adekvat
сегодня в 10:02
Главное победили, Динамо сдулось.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:01
Матч выиграли по праву. А пенальти? Да ладно уже, всё равно оно проиграло.)
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