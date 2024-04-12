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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 14:38

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура РПЛ.

13 апреля (суббота)

«Сочи» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; VARВладислав Безбородов; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VARЕвгений Буланов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Артём Чистяков; VARАндрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VARЕвгений Турбин; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

14 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VARЕвгений Кукуляк; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Урал» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; VARАртур Фёдоров; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VARАлексей Сухой; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; VARКирилл Левников; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Лапочкин.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:48
Кому, братан, сейчас легко .....Вот я сантехник и мне нелегко
За вредность теперь никому не дают молоко.
Молоко!
Я тоже, братан, копаюсь в говне
И вся эта жизнь совсем не по мне.
Не по мне!
(заимствовано из песни группы Ленинград)
pomor45
pomor45
вчера в 21:33
Судьи, как на подбор, один лучше другого.
a-league
a-league
вчера в 20:07
Уася Казарцев + Динамо М = похороны Урала
112910415
112910415
вчера в 18:51
тяжко будет Иванову ...
Giovanny
Giovanny
вчера в 17:22
Опять Иванов будет испуганно бегать по полю, не зная что делать, и опять начудит.
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:59
В этом сезоне впервые у Крыльев Галимов, интересно как будет судить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:08
Очень хочется, чтобы без косяков и скандалов...
Гость
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