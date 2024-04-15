Спортивный директор «Факела» раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о судьях матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с .

Я надеюсь, что этот судья и его помощники больше не будет обслуживать матчи РПЛ , надеюсь, что органы, которые отвечают за это, разберутся, поставят ему соответствующие оценки. Такие люди, которые выступают против футбола, против болельщиков, не должны работать в Премьер-Лиге. Не буду конкретизировать, но по судейству было много вопросов. Этим комментарием я хочу обратить внимание органов РПЛ на работу данного арбитра, чтобы разобрались с этим.

По игре мы были лучше «Ростова», заслуживали точно того, чтобы набрать очки. Из-за ужасного и безобразного судейства мы потеряли эту возможность.