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Спортивный директор «Факела» раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

сегодня, 08:39
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о судьях матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

Я надеюсь, что этот судья и его помощники больше не будет обслуживать матчи РПЛ, надеюсь, что органы, которые отвечают за это, разберутся, поставят ему соответствующие оценки. Такие люди, которые выступают против футбола, против болельщиков, не должны работать в Премьер-Лиге. Не буду конкретизировать, но по судейству было много вопросов. Этим комментарием я хочу обратить внимание органов РПЛ на работу данного арбитра, чтобы разобрались с этим.

По игре мы были лучше «Ростова», заслуживали точно того, чтобы набрать очки. Из-за ужасного и безобразного судейства мы потеряли эту возможность.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 14:48, ред.
Судейство действительно сложное. А вот, кто больше грубил, об этом говорит статистика.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:37
Судья виноват в том, что команда не смогла добиться успеха игрой. Это как у плохого танцора, всегда либо пол виноват, либо я й ц а.
112910415
112910415
сегодня в 09:09
ох ... надо очень официально обращаться, да и то ...
adekvat
adekvat ответ u7w3bddfm9nv (раскрыть)
сегодня в 08:58
Не теперь, всегда так было.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:52
Ничего необычного . Было, есть и будет.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 08:47
Обычно критики это проигравшая сторона !
67pmabxv38t5
67pmabxv38t5
сегодня в 08:46
Разобраться можно, но очков уже не вернешь.
u7w3bddfm9nv
u7w3bddfm9nv
сегодня в 08:45
Теперь при неудачном результате команды, можно всё списывать на судейство
dbx4dbsmbpz8
dbx4dbsmbpz8
сегодня в 08:45
Если начать отстранять судей, то скоро и судить будет некому. Один Карасёв на 8 матчей.
t3xsh4nragd4
t3xsh4nragd4
сегодня в 08:44
Судьи просто не могут свистеть против клуба тренера сборной.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:42
Если команда проиграла,то всегда судья виноват,а у себя команду надо настраивать на победу.
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