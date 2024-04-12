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ЭСК РФС поддержала все решения арбитра матча «Урал» — «Крылья Советов»

вчера, 20:28
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными все решения главного арбитра матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов» Павла Кукуяна. В решении говорится:

1. Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Урал» №16 Итало на 60-й минуте матча.

Игрок «Урала» Итало рисковал, выставляя руку по направлению движения футболиста «Крыльев Советов» Романа Ежова, не думая о его безопасности. Контакт с лицом Ежова был совершен твёрдой частью предплечья руки, что было опасно для соперника, который при этом получил повреждение с кровотечением.

Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи вынести второе предупреждение в матче игроку «Урала» за безрассудное использование рук и не считает это решение очевидно ошибочным.

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 74-й минуте матча.

Игрок «Крыльев Советов» Юрий Горшков, находящийся на высокой скорости, и вратарь «Урала» Илья Помазун одновременно тянутся к мячу. Нападающий первым играет в мяч ногой, после чего происходит контакт между ногой Горшкова и рукой вратаря, который не успел сыграть в мяч. В результате контакта нападающий «Крыльев Советов» падает на газон.

Судья оценил действия Юрия Горшкова как симуляцию, назначил свободный удар и вынес предупреждение игроку за неспортивное поведение. Решение арбитра было обусловлено тем, что он не видел контакта между футболистами.

В соответствии с протоколом ВАР проверил игровую ситуацию и обнаружил, что контакт руки вратаря с ногой нападающего был. ВАР оценил этот контакт как наказуемый и рекомендовал судье просмотреть видеозапись повтора у монитора, чтобы ещё раз оценить момент.

После просмотра повтора арбитр имел основания изменить своё первоначальное решение о симуляции и назначить пенальти. В связи с этим комиссия поддерживает решение ВАР вмешаться в эту ситуацию и решение судьи назначить пенальти в ворота «Урала» в данном игровом эпизоде.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:24
Счёт от этого не меняется.
lotsman
lotsman
вчера в 22:44
От решения ЭСК счёт на табло не изменится.)
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:31
Конечно если бы не было ВАР пенальти не было бы, и скорее всего игроки с этой мыслью начинают играть по-другому
Но пенальти действительно был, а Помазуну не стоило так играть, мяч был уходящий за лицевую линию
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:58
Арбитр царь на футбольном поле
НарваФанат
НарваФанат
вчера в 21:28
Ну если по чесноку.. Горшков начал падать, еще до контакта с вратарем. Касание было. Но такое сильное, что бы игрок завалился как мешок картошки. Формально пенальти, неформально левак.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:52
Еще надо ужесточить правила,а то не футбол смотришь,а вольную борьбу.
r5v8cbarzht3
r5v8cbarzht3
вчера в 20:50
Ну значит этого арбитра на центральные матчи надо ставить.
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