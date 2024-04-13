Мусаев: «Судья матча „Краснодар“ — „Зенит“ был непоследователен»

Главный тренер «Краснодара» высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с . В концовке поединка Мусаеву была показана жёлтая карточка.

Если бы я что‑то сказал и оно поменялось… Непонятны арбитры, у которых нет своей линии. Мы вышли, стали играть жёстко, он показал, что (допустима) высокая жёсткость. Потом «переобулся» — на любой контакт свистит. Определись, какой стиль у тебя? Либо играем жёстко, тогда весь матч играем жёстко. Потом счёт 1:0 — мы не играем жёстко, любую ерунду свистим. Судья был непоследователен, был ряд других серьёзных вещей, о них не буду говорить.

О моменте на последней минуте с Кержаковым и Алонсо

Надо посмотреть его ещё раз. Если тебе бьют по голове, это минимум повод для того, чтобы пойти посмотреть момент.