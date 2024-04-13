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Мусаев: «Судья матча „Краснодар“ — „Зенит“ был непоследователен»

вчера, 20:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В концовке поединка Мусаеву была показана жёлтая карточка.

Если бы я что‑то сказал и оно поменялось… Непонятны арбитры, у которых нет своей линии. Мы вышли, стали играть жёстко, он показал, что (допустима) высокая жёсткость. Потом «переобулся» — на любой контакт свистит. Определись, какой стиль у тебя? Либо играем жёстко, тогда весь матч играем жёстко. Потом счёт 1:0 — мы не играем жёстко, любую ерунду свистим. Судья был непоследователен, был ряд других серьёзных вещей, о них не буду говорить.

О моменте на последней минуте с Кержаковым и Алонсо

Надо посмотреть его ещё раз. Если тебе бьют по голове, это минимум повод для того, чтобы пойти посмотреть момент.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:53
21:13 Семак о судействе: «Лучше помолчать, а то дисквалифицируют. У меня же есть дисквалификация – за выход на поле в конфронтационной манере. Никто не понимает, что это значит. Я уже даже не подхожу к судьям»
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:11
Если обучаешь игроков.....зачем лезть в обучение судей ???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:01
Мусаев, ты вернулся чтобы ныть?
112910415
112910415
вчера в 20:57
эх, тренер, в этом ли дело ...
Brioni
Brioni
вчера в 20:57, ред.
Иванов ошибался в обе стороны и поэтому на результат матча особо не повлияло. Зенит играл лучше и победил заслуженно. А Мусаеву я бы сказал " Чья бы корова мычала..."
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Не, он просто был не в теме...)))
🤭🤭🤭
Capral
Capral
вчера в 20:54
Про стиль, точно не Мусаеву говорить. Бессистемный и безыдейный тренер должен молчать.
Futurista
Futurista
вчера в 20:47
Мурад не понял расклад)...
Гость
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