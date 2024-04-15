Назначены арбитры на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

1713170261

сегодня, 11:37

Стало известно, кто рассудит ответные игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч «Барселона» – ПСЖ (первая игра – 3:2) обслужит румынская бригада арбитров во главе с . Судья ВАР – Марко Фриц из Германии. На игру «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» (первый матч – 1:2) назначены словенские рефери во главе со . Арбитр ВАР – Нейц Кайтазович. Оба матча пройдут 16 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.

17 апреля состоятся ещё два четвертьфинала. Матч «Манчестер Сити» — «Реал» (3:3 в первой игре) обслужат итальянские рефери во главе с . На игре «Бавария» — «Арсенал» (2:2 в первом матче) будет работать бригада судей из Нидерландов. Главный арбитр — .