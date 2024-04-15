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Назначены арбитры на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 11:37

Стало известно, кто рассудит ответные игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч «Барселона» – ПСЖ (первая игра – 3:2) обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Судья ВАР – Марко Фриц из Германии. На игру «Боруссия» Дортмунд – «Атлетико» (первый матч – 1:2) назначены словенские рефери во главе со Славко Винчичем. Арбитр ВАР – Нейц Кайтазович. Оба матча пройдут 16 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.

17 апреля состоятся ещё два четвертьфинала. Матч «Манчестер Сити» — «Реал» (3:3 в первой игре) обслужат итальянские рефери во главе с Даниэле Орсато. На игре «Бавария» — «Арсенал» (2:2 в первом матче) будет работать бригада судей из Нидерландов. Главный арбитр — Данни Маккели.

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Все комментарии
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 13:45
Обьяснишь претензии?? по мне так Орсато намного лучше каличей всяких из ноунеймных чемпионатов типа румынов и словенцев. да что там говорить - он получше чем пихаемые в каждый финал Тюрпен или Марциняк. говорю со знанием дела, так как вижу его в СерииА каждый выходной))
112910415
112910415
сегодня в 12:31
пусть судят корректно ,
пусть всё решится на полях !
allemz
allemz
сегодня в 12:05
Опять Орсато)))))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 11:43
Не важно кто, главное, чтобы судили непредвзято.
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