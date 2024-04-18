Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Стали известны все участники полуфиналов Лиги чемпионов.
«Боруссия» сыграет с «Пари Сен-Жермен», «Бавария» встретится с «Реалом».
Финал пройдёт 1 июня на «Уэмбли».
|Боруссия-:-Пари Сен-Жермен
|30.04.2024 Не начался
Стали известны все участники полуфиналов Лиги чемпионов.
«Боруссия» сыграет с «Пари Сен-Жермен», «Бавария» встретится с «Реалом».
Финал пройдёт 1 июня на «Уэмбли».
Париж, на данный момент, сильнее Дортмунда, но ..., слабее Баварии.
Так и будет наяву.
Париж, на данный момент, сильнее Дортмунда, но ..., слабее Баварии.
Так и будет наяву.
P.S. И да... После победы Баварии, твой друг- "знаток роттен", будет нем, как рыба, потому что писать ему будет не о чем.
P.S. И да... После победы Баварии, твой друг- "знаток роттен", будет нем, как рыба, потому что писать ему будет не о чем.
Макс, это твой третий заход, два из которых ты убедительно выиграл. Ну посмотрим, посмотрим... Я в прогнозах осторожнее, не бегу впереди паровоза, но тоже, очень осторожно, надеюсь на Тухеля, но очень осторожно...
Макс, это твой третий заход, два из которых ты убедительно выиграл. Ну посмотрим, посмотрим... Я в прогнозах осторожнее, не бегу впереди паровоза, но тоже, очень осторожно, надеюсь на Тухеля, но очень осторожно...
Ушастого возьмёт Тухель.
Скриньте.
Ушастого возьмёт Тухель.
Скриньте.