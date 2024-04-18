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Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

сегодня, 01:39
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен30.04.2024 Не начался

Стали известны все участники полуфиналов Лиги чемпионов.

«Боруссия» сыграет с «Пари Сен-Жермен», «Бавария» встретится с «Реалом».

Финал пройдёт 1 июня на «Уэмбли».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 02:39
Боруссия уже в группе встречалась с ПСЖ, нечья и поражение, но из группы вышла с первого места. Можно собраться и дать бой французам, у БД есть шанс выиграть ЛЧ…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:38
)) Поживём-увидим.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:33
Не будет он молчать, он поздравит Баварию. А возмущаться неудачной игрой любимого клуба, он имеет полное право, так же, как и восхищаться, в случае победы. В любом случае, он выглядит достойнее, чем твой друг, который, кроме провокаций, ничего не умеет... Ну ладно, давай сначала дождемся победы Тухеля, а праздничный пирог, поделим по братски и без обид.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 02:13
Немецкий финал без сомнений. Бавария заберет кубок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:13, ред.
Имхо.
Париж, на данный момент, сильнее Дортмунда, но ..., слабее Баварии.
Так и будет наяву.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:09
Дортмунду очень важно не проиграть крупно в Париже, а у себя они разберутся...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:07, ред.
Ответ прост, друг мой. Потому что ПСЖ пройдёт Боруссию, как и 3.5 года назад РБ Лейпциг.

P.S. И да... После победы Баварии, твой друг- "знаток роттен", будет нем, как рыба, потому что писать ему будет не о чем.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:01
А почему не Бавария-Боруссия, как однажды, с твоим любимчиком?
Макс, это твой третий заход, два из которых ты убедительно выиграл. Ну посмотрим, посмотрим... Я в прогнозах осторожнее, не бегу впереди паровоза, но тоже, очень осторожно, надеюсь на Тухеля, но очень осторожно...
амурец
амурец
сегодня в 01:59, ред.
Финал Реал-Боруссия
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:56
Сити короли АПЛ , но не в лч, там король уже давно сидит на троне.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:51
Реал возьмёт ЛЧ ! Это же Галактикос !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:51
Финал Бавария ПСЖ
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 01:50
Жаль конечно что Барса не прошла дальше, интересно было бы, если бы в финале сыграли с Реал Мадридом. Кто кто но, Барса, даже мёртвая или в пол состава Мадриду всегда давала бой, так же и наоборот.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:47
И у ПСЖ, и у Реала ответные матчи дома?) Немцам не повезло. В этом туре им свои фаны сильно помогли. Дальше ни БД, ни Бавария не убеждает в своей паре
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:40, ред.
Финал: ПСЖ - Бавария.
Ушастого возьмёт Тухель.
Скриньте.
allemz
allemz
сегодня в 01:40
Всё как и загадывали, в финале встретятся нынешняя и будущая команды Мбаппе))
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