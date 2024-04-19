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Пилипчук возглавил «Челябинск»

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rv2jtu2ckqk3
rv2jtu2ckqk3
сегодня в 18:10
Город большой, может себе позволить хорошего тренера.
Байкал-38
Байкал-38 ответ 7sf7n3xarkfr (раскрыть)
сегодня в 17:08
Пилипчук входил в тренерский штаб Аленичева и Карреры в Спартаке.
Существует легенда, что Спартак выиграл чемпионство в 2017 году на "багаже Аленичева", но многие считают, что большую долю вложил в это Пилипчук.
Говорят, что на самом деле именно Пилипчук был умом того Спартака, а Каррера просто сидел на должности.
После отставки итальянца многие ждали, что именно ему доверят команду, но руководству хотелось иностранца.
А зачем вообще нужны клубы в футболе?
Зачем нужен детский футбол, любительский, профессиональный?
Зачем нужны разные дивизионы, лиги, да собственно вообще футбол?
Думаю если ответите на эти простые вопросы, то и ответите на свой вопрос зачем нужен футбольный клуб Челябинск.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:03
Пилипчук - бывший помощник Карреры в чемпионском "Спартаке".
Теперь, у "Челябинска" дела пойдут отлично.
7sf7n3xarkfr
7sf7n3xarkfr
сегодня в 16:19
кто такой Пилипчук и кто такой клуб Челябинск и нужен ли он вообще
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 16:03
Весь Челябинск наверное ликует, никто на работу не пошёл,все празднуют!
Гость
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