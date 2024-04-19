Пилипчук возглавил «Челябинск»

Бывший тренер «Шерифа» и «Целе» Роман Пилипчук стал главным тренером «Челябинска», сообщает Иван Карпов.
Контракт рассчитан на 1,5 года.
Бывший тренер «Шерифа» и «Целе» Роман Пилипчук стал главным тренером «Челябинска», сообщает Иван Карпов.
Контракт рассчитан на 1,5 года.
Существует легенда, что Спартак выиграл чемпионство в 2017 году на "багаже Аленичева", но многие считают, что большую долю вложил в это Пилипчук.
Говорят, что на самом деле именно Пилипчук был умом того Спартака, а Каррера просто сидел на должности.
После отставки итальянца многие ждали, что именно ему доверят команду, но руководству хотелось иностранца.
А зачем вообще нужны клубы в футболе?
Зачем нужен детский футбол, любительский, профессиональный?
Зачем нужны разные дивизионы, лиги, да собственно вообще футбол?
Думаю если ответите на эти простые вопросы, то и ответите на свой вопрос зачем нужен футбольный клуб Челябинск.
Существует легенда, что Спартак выиграл чемпионство в 2017 году на "багаже Аленичева", но многие считают, что большую долю вложил в это Пилипчук.
Говорят, что на самом деле именно Пилипчук был умом того Спартака, а Каррера просто сидел на должности.
После отставки итальянца многие ждали, что именно ему доверят команду, но руководству хотелось иностранца.
А зачем вообще нужны клубы в футболе?
Зачем нужен детский футбол, любительский, профессиональный?
Зачем нужны разные дивизионы, лиги, да собственно вообще футбол?
Думаю если ответите на эти простые вопросы, то и ответите на свой вопрос зачем нужен футбольный клуб Челябинск.
Теперь, у "Челябинска" дела пойдут отлично.
Теперь, у "Челябинска" дела пойдут отлично.