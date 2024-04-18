Игроки «Спартака» рассказали, как прошло прощание с Абаскалем

Полузащитник «Спартака» рассказал, как бывший главный тренер «красно-белых» попрощался с игроками.

У нас было общее собрание. Абаскаль сказал речь, потом наш капитан Джикия. Я попрощался с ним — парой слов перекинулись. Мы долгое время были вместе. Были и хорошие моменты, и неудачные. Но это жизнь. Не бывает так, чтобы она шла параллельно. В любом случае спасибо Абаскалю. Поблагодарили друг друга и расстались.

Посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что каждый в нашей команде выходит на поле и играет на максимум, чтобы добыть три очка.