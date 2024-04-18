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Игроки «Спартака» рассказали, как прошло прощание с Абаскалем

сегодня, 09:20

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как бывший главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль попрощался с игроками.

У нас было общее собрание. Абаскаль сказал речь, потом наш капитан Джикия. Я попрощался с ним — парой слов перекинулись. Мы долгое время были вместе. Были и хорошие моменты, и неудачные. Но это жизнь. Не бывает так, чтобы она шла параллельно. В любом случае спасибо Абаскалю. Поблагодарили друг друга и расстались.

Посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что каждый в нашей команде выходит на поле и играет на максимум, чтобы добыть три очка.

Защитник «Спартака» Никита Чернов сообщил, что Абаскаль растрогался во время прощания с командой.

Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой. Всё равно он здесь оставил свою частичку. «Спартак» — первая серьёзная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 10:30
Тренера в Спартаке меняются как перчатки, а результата стабильно нет.
Capral
Capral
сегодня в 09:43
Прощание с Абаскалем? Я сначала, даже не понял...
112910415
112910415
сегодня в 09:34
ладно ...
теперь надо смотреть вперёд
Гость
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