Игроки «Спартака» рассказали, как прошло прощание с Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как бывший главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль попрощался с игроками.
У нас было общее собрание. Абаскаль сказал речь, потом наш капитан Джикия. Я попрощался с ним — парой слов перекинулись. Мы долгое время были вместе. Были и хорошие моменты, и неудачные. Но это жизнь. Не бывает так, чтобы она шла параллельно. В любом случае спасибо Абаскалю. Поблагодарили друг друга и расстались.
Посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что каждый в нашей команде выходит на поле и играет на максимум, чтобы добыть три очка.
Защитник «Спартака» Никита Чернов сообщил, что Абаскаль растрогался во время прощания с командой.
Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой. Всё равно он здесь оставил свою частичку. «Спартак» — первая серьёзная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся.
теперь надо смотреть вперёд
теперь надо смотреть вперёд