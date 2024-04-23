Пиоли высказался о возможном уходе из «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о возможном уходе из клуба по окончании текущего сезона.
Уйду ли я из команды в конце сезона? Не знаю. 14 месяцев назад у Индзаги, по мнению СМИ, были проблемы, и посмотрите, чего он добился после этого. Мне здесь хорошо, я качественно работаю и думаю, что у команды есть возможности для роста. Посмотрим, в каком состоянии мы окажемся в конце сезона, и обсудим это.
Если менять Пиоли, то на что-то серьезное, никаких Фатихов Теримов, никаких Леонардо, никаких Брокки и Монтелл, руководство сейчас на правильном пути. Думаю они понимают, что Милану нужен тренер УЖЕ знающий как побеждать - Конти лучший вариант, Анчелотти уже сказал что уйдет на пенсию из Реала.
В целом - финансово Милан по расходам и стоимости находится на уровне Вест Хэм или Астон Виллы. Пока затраты Милана не станут конкурентными - никаких ЛЧ клубу не светит.
Если менять Пиоли, то на что-то серьезное, никаких Фатихов Теримов, никаких Леонардо, никаких Брокки и Монтелл, руководство сейчас на правильном пути. Думаю они понимают, что Милану нужен тренер УЖЕ знающий как побеждать - Конти лучший вариант, Анчелотти уже сказал что уйдет на пенсию из Реала.
В целом - финансово Милан по расходам и стоимости находится на уровне Вест Хэм или Астон Виллы. Пока затраты Милана не станут конкурентными - никаких ЛЧ клубу не светит.