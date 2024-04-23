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Пиоли высказался о возможном уходе из «Милана»

вчера, 11:16

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о возможном уходе из клуба по окончании текущего сезона.

Уйду ли я из команды в конце сезона? Не знаю. 14 месяцев назад у Индзаги, по мнению СМИ, были проблемы, и посмотрите, чего он добился после этого. Мне здесь хорошо, я качественно работаю и думаю, что у команды есть возможности для роста. Посмотрим, в каком состоянии мы окажемся в конце сезона, и обсудим это.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:44
Милан потом пожалеет, если его уволит. Пиоли хороший специалист и без работы точно не останется. До его прихода Милан менял кучу тренеров и никто из них не мог добиться успеха, а Пиоли который год уже держит команду на плаву. Скорее всего Милан снова ждет тренерская чехарда, ведь состав у команды довольно-таки посредственный. Пиоли выжимает максимум из этого Милана.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:19
Давно пора было гнать. Он не тренер-победитель, а вечный тренер-претендент. Без Златана на поле он беззубый лузер.
Один трофей за пять лет, и тот благодаря «Болонье» и лучшему другу «Милана» покойному Синише.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 15:11
Милан давно потерял свой уровень.
Amellus Amellus
Amellus Amellus ответ balalay (раскрыть)
вчера в 13:20
    balalay
    balalay
    вчера в 13:06, ред.
    Половину этого сезона Пиоли играл без основных защитников, как и в матче с интером Томори только что вышел из лазарета, Габбия - вечный дубль, в целом интер играл намного хуже Милана и привычная судейская заряженная предвзятость сделала интер чемпионом который раз, доказанная вина в кальчополи намного худшая любой наказанной тогда команды делает интер - навсегда позором, его цвета, болельщиков и управление
    Если менять Пиоли, то на что-то серьезное, никаких Фатихов Теримов, никаких Леонардо, никаких Брокки и Монтелл, руководство сейчас на правильном пути. Думаю они понимают, что Милану нужен тренер УЖЕ знающий как побеждать - Конти лучший вариант, Анчелотти уже сказал что уйдет на пенсию из Реала.
    В целом - финансово Милан по расходам и стоимости находится на уровне Вест Хэм или Астон Виллы. Пока затраты Милана не станут конкурентными - никаких ЛЧ клубу не светит.
    ДжонниIIJonni
    ДжонниIIJonni
    вчера в 12:43
    При Пиоли "Милан" несколько лет в призёрах, плюс скудетто брали и в полуфинале ЛЧ играли. Такого удачного для россонери расклада не было уже более 10 лет. Может, не стоит чинить то, что и так прилично работает, и оставить специалиста?.. Слишком велик риск снова на долгие годы провалиться в небытие.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:20
    придётся уйти, шансов уже нет !
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 11:45
    уходи.
    спасибо за все, нго твое время ушло
    Гость
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