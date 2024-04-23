Пиоли высказался о возможном уходе из «Милана»

Главный тренер «Милана» высказался о возможном уходе из клуба по окончании текущего сезона.

Уйду ли я из команды в конце сезона? Не знаю. 14 месяцев назад у Индзаги, по мнению СМИ , были проблемы, и посмотрите, чего он добился после этого. Мне здесь хорошо, я качественно работаю и думаю, что у команды есть возможности для роста. Посмотрим, в каком состоянии мы окажемся в конце сезона, и обсудим это.