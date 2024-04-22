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«Вест Хэм» провёл переговоры с Аморимом

вчера, 20:43

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может возглавить «Вест Хэм».

Лондонский клуб уже провёл переговоры со специалистом.

«Молотобойцы» ищут главного тренера для замены Дэвида Мойеса.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:56
Ливерпуль должен перехватит Аморима.
принес Спортинге первый титул за 19 лет.
сейчас его команда лидирует. вчера львы уверенно разобрали с крепкой Виктории...скоро дерби Порту - Спортинг.
очень мощное построение игры в центре поля вставит. фанат прессинга.
неизменная особенность его команды -- тройка защитников.
идеальный приемник Клоппа, но не прямой наследник Клоппа по стилю.
Лукомский, например, считает, что для продолжения проекта лучше подошел бы Де Дзерби, а Аморим (или Хави Алонсо) станет для Ливерпуля его лучшим перезапуском, ибо Ливерпуль на мощном фундаменте.
есть все вводные, чтобы иметь успех в большом клубе.
как раз то что нужно Ливерпулю.
как клуб переживет уход фундаментальной, системообразующей глыбы и заход молодого новичка? никто не знает.
а чем для Аморима обернется первое испытание мировым топом и самой сложной лигой? тоже никто не знает.
но есть ощущение, что сюжет потенциально эпохальный.
и зачем ему идти в Вест Хэм, когда Спортинг постояннно в Лиге Чемпионов?
только в Ливерпуль, если уходит из Спортинга навсегда.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:02
Интересно за ним понаблюдать после Спортинга!
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