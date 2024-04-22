«Вест Хэм» провёл переговоры с Аморимом

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может возглавить «Вест Хэм».
Лондонский клуб уже провёл переговоры со специалистом.
«Молотобойцы» ищут главного тренера для замены Дэвида Мойеса.
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может возглавить «Вест Хэм».
Лондонский клуб уже провёл переговоры со специалистом.
«Молотобойцы» ищут главного тренера для замены Дэвида Мойеса.
принес Спортинге первый титул за 19 лет.
сейчас его команда лидирует. вчера львы уверенно разобрали с крепкой Виктории...скоро дерби Порту - Спортинг.
очень мощное построение игры в центре поля вставит. фанат прессинга.
неизменная особенность его команды -- тройка защитников.
идеальный приемник Клоппа, но не прямой наследник Клоппа по стилю.
Лукомский, например, считает, что для продолжения проекта лучше подошел бы Де Дзерби, а Аморим (или Хави Алонсо) станет для Ливерпуля его лучшим перезапуском, ибо Ливерпуль на мощном фундаменте.
есть все вводные, чтобы иметь успех в большом клубе.
как раз то что нужно Ливерпулю.
как клуб переживет уход фундаментальной, системообразующей глыбы и заход молодого новичка? никто не знает.
а чем для Аморима обернется первое испытание мировым топом и самой сложной лигой? тоже никто не знает.
но есть ощущение, что сюжет потенциально эпохальный.
и зачем ему идти в Вест Хэм, когда Спортинг постояннно в Лиге Чемпионов?
только в Ливерпуль, если уходит из Спортинга навсегда.
принес Спортинге первый титул за 19 лет.
сейчас его команда лидирует. вчера львы уверенно разобрали с крепкой Виктории...скоро дерби Порту - Спортинг.
очень мощное построение игры в центре поля вставит. фанат прессинга.
неизменная особенность его команды -- тройка защитников.
идеальный приемник Клоппа, но не прямой наследник Клоппа по стилю.
Лукомский, например, считает, что для продолжения проекта лучше подошел бы Де Дзерби, а Аморим (или Хави Алонсо) станет для Ливерпуля его лучшим перезапуском, ибо Ливерпуль на мощном фундаменте.
есть все вводные, чтобы иметь успех в большом клубе.
как раз то что нужно Ливерпулю.
как клуб переживет уход фундаментальной, системообразующей глыбы и заход молодого новичка? никто не знает.
а чем для Аморима обернется первое испытание мировым топом и самой сложной лигой? тоже никто не знает.
но есть ощущение, что сюжет потенциально эпохальный.
и зачем ему идти в Вест Хэм, когда Спортинг постояннно в Лиге Чемпионов?
только в Ливерпуль, если уходит из Спортинга навсегда.