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Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:16

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может вернуться в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» расматривает немецкого специалиста в качестве нового наставника команды на следующий сезон. Сам Тухель заинтересован в работе в манчестерском клубе.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 15:15
Не надо его. Упрямый по тупому тренер..
happy 50
happy 50
сегодня в 02:17
А это смело!Вот кто сейчас захочет взяться за такую команду?А между прочим Тухель еще продолжает бороться за лч.Он не оставил после себя выжженое поле.Просто Байер в этом году был невообразим.МЮ-сложный проект.Нужен ли ему он?Слишком рискованно.
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:02
МЮ можно кого угодно поставить хуже не будет
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:34
Тухлый и может расчехлить Мю
shur
shur
вчера в 20:27
...welcome Томас, почему бы и нет, хуже для МЮ -уже некуда,даже
сэр Алекс успокоился и смирился,да и годков не мало, пробуйте-
на ужин всё сырое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:22
круговорот Тухеля в природе...и ни одной команды он не построил.
приходит - уходит.
секрет хвоста ослика Иа
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:18
никогда.
вернись в челси
Гость
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