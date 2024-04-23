«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери

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вчера, 17:12

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба .

Новое соглашение испанского специалиста будет действовать до лета 2027 года. Эмери возглавил «Астон Виллу» в октябре 2022-го.