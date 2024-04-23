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«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери

вчера, 17:12

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Унаи Эмери.

Новое соглашение испанского специалиста будет действовать до лета 2027 года. Эмери возглавил «Астон Виллу» в октябре 2022-го.

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Астон Вилла  Эмери Унаи
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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 23:43
В современном футболе многое решает деньги. Но иногда выстреливает и связка тренер нашел свой клуб, или наоборот... Тут явный тот пример, также покажите АК и Ливеркузен угадал с тренером. Удачи Эмери.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:21
Всё получается в лучшую сторону...
А почему и нет?
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:47
А может и в следующей ЛЧ пошумят, кто знает?
Но клуб выбран правильно, главное не потерять стабильный состав и сделать корректные трансферы
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 20:12
Заслужено!Удачи Эмери и новых высот с Виллой.Уверен трофей будет.
Mi6
Mi6
вчера в 19:50
Рукаку откусил себе…
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:47
Правильное решение. При Эмери "Астон Вилла" стала значительно сильнее.
Чувствуется работа тренера и виден прогресс команды.
38nvkytt24dr
38nvkytt24dr
вчера в 18:14
Тренер удачи! Талант!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:44, ред.
АВ с принятием этого решения вряд ли прогадает....
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 17:21
Я очень рад за Эмери, он снова нашел свой клуб.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:13
Правильно,работа ведется нормально.
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