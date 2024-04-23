«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Унаи Эмери.
Новое соглашение испанского специалиста будет действовать до лета 2027 года. Эмери возглавил «Астон Виллу» в октябре 2022-го.
Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Унаи Эмери.
Новое соглашение испанского специалиста будет действовать до лета 2027 года. Эмери возглавил «Астон Виллу» в октябре 2022-го.
А почему и нет?
А почему и нет?
Но клуб выбран правильно, главное не потерять стабильный состав и сделать корректные трансферы
Но клуб выбран правильно, главное не потерять стабильный состав и сделать корректные трансферы
Чувствуется работа тренера и виден прогресс команды.
Чувствуется работа тренера и виден прогресс команды.