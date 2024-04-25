Стали известны детали контракта Арне Слота с «Ливерпулем»

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вчера, 09:12

Главный тренер «Фейеноорда» близок к тому, чтобы возглавить «Ливерпуль».

По данным источника, голландский специалист подпишет контракт с «красными» до лета 2028 года.

«Ливерпуль» заплатит «Фейеноорду» неустойку в размере 12 млн евро.