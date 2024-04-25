Стали известны детали контракта Арне Слота с «Ливерпулем»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот близок к тому, чтобы возглавить «Ливерпуль».
По данным источника, голландский специалист подпишет контракт с «красными» до лета 2028 года.
«Ливерпуль» заплатит «Фейеноорду» неустойку в размере 12 млн евро.
Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот близок к тому, чтобы возглавить «Ливерпуль».
По данным источника, голландский специалист подпишет контракт с «красными» до лета 2028 года.
«Ливерпуль» заплатит «Фейеноорду» неустойку в размере 12 млн евро.
иногда мечтать вредно. делами надо заниматься.
вот Тен Хаг был из Аякса, провалилсяв МЮ, мы не говорим о том что голландская школа изжила свое, а то что ЭТХ сам оказался не готов.
все дела в том, что голландские тренеры прокачивают скиллы в играх против своих соотечественников...вот проблема.
желаю Слоту удачи в Ливерпуле, ему английский язык учить не надо.
сам поймет.
иногда мечтать вредно. делами надо заниматься.
вот Тен Хаг был из Аякса, провалилсяв МЮ, мы не говорим о том что голландская школа изжила свое, а то что ЭТХ сам оказался не готов.
все дела в том, что голландские тренеры прокачивают скиллы в играх против своих соотечественников...вот проблема.
желаю Слоту удачи в Ливерпуле, ему английский язык учить не надо.
сам поймет.