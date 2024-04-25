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Стали известны детали контракта Арне Слота с «Ливерпулем»

вчера, 09:12

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот близок к тому, чтобы возглавить «Ливерпуль».

По данным источника, голландский специалист подпишет контракт с «красными» до лета 2028 года.

«Ливерпуль» заплатит «Фейеноорду» неустойку в размере 12 млн евро.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:06
Не думаю,что это хороший выбор...жалко будет потерять такой Ливерпуль(
Tormentor
Tormentor
вчера в 13:59
Намечается битва лысых в АПЛ 😁
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:39
в Ливерпуле хороший состав, есть опытные игроки, и есть игроки с потенциалом, а там дальше от нового тренера будет зависит как он реализует игроков.......если конечно, не мечтать о "Квадрапуле".
иногда мечтать вредно. делами надо заниматься.
вот Тен Хаг был из Аякса, провалилсяв МЮ, мы не говорим о том что голландская школа изжила свое, а то что ЭТХ сам оказался не готов.
все дела в том, что голландские тренеры прокачивают скиллы в играх против своих соотечественников...вот проблема.
желаю Слоту удачи в Ливерпуле, ему английский язык учить не надо.
сам поймет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:31
Ливерпуль много накидали вариантов, а руководство Эдвардсу доверяют, а там как пойдет...
уверен, Арне Слот выбор Эдварса
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 09:56
Все-таки хотят его? Да ладно, кто он?
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:28
Еше и 12 млн евро заплатят , чтобы клуб был как Мю , Слот это второй Тенхаг
Kiarnt
Kiarnt
вчера в 09:17, ред.
Пусть ему повезет на этом поприще.
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