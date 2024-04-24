Тедеско попал в шорт-лист «Милана»

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вчера, 13:36

Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Милан».

По информации источника, специалист попал в список кандидатов на должность рулевого итальянской команды.

В шорт-листе «россонери» также находятся Хулен Лопетеги, Паулу Фонсека («Лилль»), Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духаиль»).