Тедеско попал в шорт-лист «Милана»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско может возглавить «Милан».
По информации источника, специалист попал в список кандидатов на должность рулевого итальянской команды.
В шорт-листе «россонери» также находятся Хулен Лопетеги, Паулу Фонсека («Лилль»), Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духаиль»).
полтора года проработал в Спартаке, до конца отработал свой контракт, продлевать сам не захотел.
полтора года проработал в Спартаке, до конца отработал свой контракт, продлевать сам не захотел.