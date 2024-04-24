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Тедеско попал в шорт-лист «Милана»

вчера, 13:36

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско может возглавить «Милан».

По информации источника, специалист попал в список кандидатов на должность рулевого итальянской команды.

В шорт-листе «россонери» также находятся Хулен Лопетеги, Паулу Фонсека («Лилль»), Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духаиль»).

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответ dbs9d4nbck6q (раскрыть)
вчера в 13:55
с чего это?
полтора года проработал в Спартаке, до конца отработал свой контракт, продлевать сам не захотел.
dbs9d4nbck6q
dbs9d4nbck6q
вчера в 13:46
Не разглядел Спартак в нем тренера.
112910415
112910415
вчера в 13:40
подождём подтверждения или опровержения
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:37
Попасть, не значит назначат...
Гость
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