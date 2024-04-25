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В «Барселоне» подтвердили намерение Хави остаться в клубе

сегодня, 00:53

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил информацию о желании Хави продолжить работу в качестве главного тренера команды.

Хави останется, ему всё нравится. Мы не работали над приглашением другого тренера. Деку доверяет Хави.

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Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 02:44
Уйти нельзя остаться.. 🤡.. Хе..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:59
Даже не знаю как реагировать в этой ситуации..
Что то не радостно совсем)
Ждал перемен.. но увы.
Романо тоже говорит, что он решил остаться, а Фабрицио вроде надёжный источник.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:09, ред.
Хорошо, когда люди отвечают за слова) Сказал десять раз, что точно уходит, даже пару раз наорал на журналистов из-за этих вопросов, и, как мужик, .... остался))

Январь:

"Я не исключаю возвращения. «Барса» может положиться на меня во всем, но я думаю, что сейчас я ей не нужен. Я уже всё решил."

Февраль:

"Думаю, я ясно дал понять: ничего не буду менять, я сосредоточен на повседневной работе."

Март, перед матчем с "Наполи":

"Я твердо придерживаюсь своего решения покинуть клуб по окончании сезона. Изменений нет. Я уйду."

После победы над "Наполи":

"Вы [журналисты] продолжаете спрашивать у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь.

Мое будущее уже определено, мой ответ тот же: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик."

Середина апреля:

"Хави заявил, что не изменил своего решения об уходе из «Барселоны»"

Конец апреля:

"Хави останется, ему всё нравится. Мы не работали над приглашением другого тренера. Деку доверяет Хави."
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