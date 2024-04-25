В «Барселоне» подтвердили намерение Хави остаться в клубе

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил информацию о желании Хави продолжить работу в качестве главного тренера команды.
Хави останется, ему всё нравится. Мы не работали над приглашением другого тренера. Деку доверяет Хави.
Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил информацию о желании Хави продолжить работу в качестве главного тренера команды.
Хави останется, ему всё нравится. Мы не работали над приглашением другого тренера. Деку доверяет Хави.
Что то не радостно совсем)
Ждал перемен.. но увы.
Романо тоже говорит, что он решил остаться, а Фабрицио вроде надёжный источник.
Что то не радостно совсем)
Ждал перемен.. но увы.
Романо тоже говорит, что он решил остаться, а Фабрицио вроде надёжный источник.
Январь:
"Я не исключаю возвращения. «Барса» может положиться на меня во всем, но я думаю, что сейчас я ей не нужен. Я уже всё решил."
Февраль:
"Думаю, я ясно дал понять: ничего не буду менять, я сосредоточен на повседневной работе."
Март, перед матчем с "Наполи":
"Я твердо придерживаюсь своего решения покинуть клуб по окончании сезона. Изменений нет. Я уйду."
После победы над "Наполи":
"Вы [журналисты] продолжаете спрашивать у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь.
Мое будущее уже определено, мой ответ тот же: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик."
Середина апреля:
"Хави заявил, что не изменил своего решения об уходе из «Барселоны»"
Конец апреля:
"Хави останется, ему всё нравится. Мы не работали над приглашением другого тренера. Деку доверяет Хави."
Январь:
"Я не исключаю возвращения. «Барса» может положиться на меня во всем, но я думаю, что сейчас я ей не нужен. Я уже всё решил."
Февраль:
"Думаю, я ясно дал понять: ничего не буду менять, я сосредоточен на повседневной работе."
Март, перед матчем с "Наполи":
"Я твердо придерживаюсь своего решения покинуть клуб по окончании сезона. Изменений нет. Я уйду."
После победы над "Наполи":
"Вы [журналисты] продолжаете спрашивать у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь.
Мое будущее уже определено, мой ответ тот же: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик."
Середина апреля:
"Хави заявил, что не изменил своего решения об уходе из «Барселоны»"
Конец апреля:
"Хави останется, ему всё нравится. Мы не работали над приглашением другого тренера. Деку доверяет Хави."