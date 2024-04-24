Рангник подтвердил контакты с «Баварией»

прокомментировал информацию о переговорах с «Баварией» по поводу назначения главным тренером мюнхенского клуба.

В данный момент специалист возглавляет сборную Австрии.

Был контакт с «Баварией», я также проинформировал об этом ÖFB (Австрийский футбольный союз — прим.ред.). У нас очень доверительные отношения. Моё внимание сосредоточено на сборной Австрии. Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы. Я чувствую себя здесь очень комфортно. На данный момент нет смысла заниматься этим интенсивно и конкретно.

Когда будет повод это сделать? В тот момент, когда «Бавария» скажет: «Ты нам нужен». И тогда я должен спросить себя: а хочу ли я этого вообще?