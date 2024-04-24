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Рангник подтвердил контакты с «Баварией»

вчера, 15:48

Ральф Рангник прокомментировал информацию о переговорах с «Баварией» по поводу назначения главным тренером мюнхенского клуба.

В данный момент специалист возглавляет сборную Австрии.

Был контакт с «Баварией», я также проинформировал об этом ÖFB (Австрийский футбольный союз — прим.ред.). У нас очень доверительные отношения. Моё внимание сосредоточено на сборной Австрии. Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы. Я чувствую себя здесь очень комфортно. На данный момент нет смысла заниматься этим интенсивно и конкретно.

Когда будет повод это сделать? В тот момент, когда «Бавария» скажет: «Ты нам нужен». И тогда я должен спросить себя: а хочу ли я этого вообще?

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:27
да, он главный идеолог и строитель рб лейпциг и немецкого футбола, и
в целом большой революционер.
пот теме, не знаю, нужно или не нужно большая чистка в баварии.
т.к. уверен, что рангник начнет процесс продаж ветеранов и игроков, за которые можно серьезно заработать. и приводит молодых игроков.
так было в академии красных быков, и в моск.локомотиве))
рангник здорово вставит гегенпрессинг и атакующий футбол с рискованным почерком..значит, тренеру потребуются молодые, быстрые игроки, чтобы играть в его сверхинтенсивном стиле...
ну и бавария начнет покупать футболистов не старше 23 лет. а что это значит?
а то что мюнхен. как всегда, приходит и забирает самых лучших молодых немецких игроков из дортмунда, байера, штутгарта и т.д.
а так, да, согласен, Ральф Рангник это гарантия компетентности, профессионализма и четкого видения...и понятно его условие - полный контроль над трансферами. но согласится ли бавария?
у Франца железного канцлера таких полномочий имелись?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:42
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 19:54
    Бавария хочет последовать пути Манчестер Юнайтед?
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 19:10
    Везунчики эти Рангник, Лэмпард, Анри, Роберто Мартинес.)))
    112910415
    112910415
    вчера в 18:31
    дело-то серьёзное уже !
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 18:19
    С учётом нынешних обстоятельств да, Рангник - хороший тренер и один из лучших строителей футбольных клубов в мире, но, если он, как в МЮ от настроения почётного доктора Манчестерского университета, будет тут зависеть он двух лидеров по обводкам в Европе - Леройчика и Мусиалы - то лучше ему не приходить.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:49
    Видимо Бавария уже не хочет быть чемпионом Бундеслиги ☝️😉🤣
    v577tcwfs9t7
    v577tcwfs9t7
    вчера в 17:48
    Это его уровень, вполне может быть.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 17:07
    ральф неисправим.
    даже в баварии он хочет все трансферы под контроль.
    Loki Sigurd
    Loki Sigurd ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 16:52
    Верно, это не контракт.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:34
    Контакт это звонок по телефону и не более того
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 16:07
    У Байера в таком случае появляется большой шанс стать гегемоном немецкого футбола.
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 15:55
    Я не против, пусть тренерует!😜
    Гость
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