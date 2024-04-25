Лапорта объявит о будущем Хави сегодня в 14:00 по московскому времени

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что сегодня в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по МСК) состоится пресс-конференция главного тренера клуба Хави и президента команды Жоана Лапорты.
Ожидается, что Лапорта объявит о том, что Хави останется у руля «сине-гранатовых» ещё минимум на один сезон. Тренер передумал уходить из каталонского клуба.
"Мы пошутили!"...
"Мы пошутили!"...
Вероятно, так, Лапорта и начнет своё выступление.... Работают все радиостанции мира!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Дружище- за утреннее, приподнятое Настроение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Вероятно, так, Лапорта и начнет своё выступление.... Работают все радиостанции мира!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Дружище- за утреннее, приподнятое Настроение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Вероятно, приблизительно так, Лапорта и объявит...
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Вероятно, приблизительно так, Лапорта и объявит...
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭