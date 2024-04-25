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Лапорта объявит о будущем Хави сегодня в 14:00 по московскому времени

вчера, 10:23

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что сегодня в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по МСК) состоится пресс-конференция главного тренера клуба Хави и президента команды Жоана Лапорты.

Ожидается, что Лапорта объявит о том, что Хави останется у руля «сине-гранатовых» ещё минимум на один сезон. Тренер передумал уходить из каталонского клуба.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 13:17
Срочное заявление фанатов Реала:
"Мы пошутили!"...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:37, ред.
Не, Маэстро, ну так нечестно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я только присел за картину, и тут же, Вы, как обычно- приподносите очередной Шедевр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я поржал, как только увидел ролик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вероятно, так, Лапорта и начнет своё выступление.... Работают все радиостанции мира!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Спасибо, Дружище- за утреннее, приподнятое Настроение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista
вчера в 12:15
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 11:58
Трубите по всем каналам - Хави остается!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:03
Да, какой уже здесь обед!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:02
...конечно,после моей фрау, я бы тоже.......!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:00
А, я, наверное и обедать не буду...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:58
...клянусь,перенесу обед,пока не принято решение....!!!
ech9zj8ruy7p
ech9zj8ruy7p
вчера в 10:54
Сенсации похоже ждать не придется.
allemz
allemz
вчера в 10:39
Хави как Глушаков доведет клуб до ручки. Ещё один год занятий конспирологией? В клубе есть психологи или на них экономят?) После ухода долго лечиться будет, даже на год его оставлять - рискованное решение, чувак на диком стрессе, как вообще здраво принимать решения, непонятно
Capral
Capral
вчера в 10:27
От советского информбюро!!! Важное правительственное сообщение!!!

Вероятно, приблизительно так, Лапорта и объявит...
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:24
Ну что ж давайте дождёмся 14 часов и точно всё узнаем...)
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