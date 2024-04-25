Лапорта объявит о будущем Хави сегодня в 14:00 по московскому времени

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вчера, 10:23

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что сегодня в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по МСК) состоится пресс-конференция главного тренера клуба и президента команды .

Ожидается, что Лапорта объявит о том, что Хави останется у руля «сине-гранатовых» ещё минимум на один сезон. Тренер передумал уходить из каталонского клуба.