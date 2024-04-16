17-летний Пау Кубарси пролайкал записи актрисы для взрослых в соцсетях

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси попал в неловкую ситуацию.
17-летний футболист пролайкал абсолютно все записи актрисы для взрослых Ланы Роудс в соцсетях.
Когда болельщики заметили это, они начали высмеивать молодого игрока. После этого Кубарси убрал все лайки.
Порнуху смотрят все, причём обоих полов, а в открытую признаться могут единицы, но зато передёрнув втихую будут в открытую смеяться над другими.
Был постарше послал бы всех подальше, а пока просто застеснялся.
Порнуху смотрят все, причём обоих полов, а в открытую признаться могут единицы, но зато передёрнув втихую будут в открытую смеяться над другими.
Был постарше послал бы всех подальше, а пока просто застеснялся.
естественность природы только приветствуем.
жаль, что мальчик убрал лайки. Лана - женщина. Лайки как красивые розы. Приятно.
А женщин нельзя расстраивать, вдруг обидится.
естественность природы только приветствуем.
жаль, что мальчик убрал лайки. Лана - женщина. Лайки как красивые розы. Приятно.
А женщин нельзя расстраивать, вдруг обидится.