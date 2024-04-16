17-летний Пау Кубарси пролайкал записи актрисы для взрослых в соцсетях

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сегодня, 17:03

Защитник «Барселоны» попал в неловкую ситуацию.

17-летний футболист пролайкал абсолютно все записи актрисы для взрослых Ланы Роудс в соцсетях.

Когда болельщики заметили это, они начали высмеивать молодого игрока. После этого Кубарси убрал все лайки.