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17-летний Пау Кубарси пролайкал записи актрисы для взрослых в соцсетях

сегодня, 17:03

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси попал в неловкую ситуацию.

17-летний футболист пролайкал абсолютно все записи актрисы для взрослых Ланы Роудс в соцсетях.

Когда болельщики заметили это, они начали высмеивать молодого игрока. После этого Кубарси убрал все лайки.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:56
Это что запрещено? Чего докопались до парня? Он ничего не нарушил, пусть сколько угодно лайкает, главное чтобы играл хорошо.
Hamman
Hamman
сегодня в 18:48
Погуглил кто такая. Зачётная. Выбор пацана одобряю. Главное чтобы в жизни такой не увлёкся. Жену нужно выбирать из приличных...
112910415
112910415
сегодня в 18:43
обычный пацан молодой, всё нормально !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:33
А сами наверное лет так с 12-13 наяривают лайки закрывшись в комнате.
Порнуху смотрят все, причём обоих полов, а в открытую признаться могут единицы, но зато передёрнув втихую будут в открытую смеяться над другими.
Был постарше послал бы всех подальше, а пока просто застеснялся.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 18:05
Такое ощущение, что никто не смотрит и не любит эти фильмы... А когда знаменитость делает это и не скрывает этого, его надо поставить на крест и посмеяться над ним. Браво! Как же много невинных людей...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:57
из этой новости понимаю одно - у Кубарси нормальная ориентация.
естественность природы только приветствуем.
жаль, что мальчик убрал лайки. Лана - женщина. Лайки как красивые розы. Приятно.
А женщин нельзя расстраивать, вдруг обидится.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:51
Какой стеснительный парнишка, вон, Синдзи Кагава в Манчестере жил со своей девушкой, японской порноактрисой Амери Ичиносе))
adekvat
adekvat ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 17:46
Действительно мужик лайкает женщину, но в европе это неправильно, получается.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 17:20
Таким "фанатам" делать больше нечего. Сами то чисто для расследования серфят по сети.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 17:17
Ну и что тут такого?
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 17:16
Очередной рекорд молодого игрока Барселоны. Срочно номинировать на награду Golden Boy!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:15
Не понимаю, значит миллионы зарабатывать он может, а лайкнуть порноактрису не имеет права?...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:06
Фанат
Гость
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