Почеттино раскритиковал игроков «Челси» за поведение перед пенальти

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сегодня, 08:46

Главный тренер «Челси» прокомментировал поведение игроков своей команды в матче с «Эвертоном» (6:0).

Во втором тайме встречи лондонцы заработали пенальти. Мяч собирался взять штатный исполнитель , однако его опередил . В итоге мяч перешёл к Палмеру, но его попытался забрать себе , которого Коул оттолкнул, что вызвало ещё большее негодование Мадуеке и Джексона.