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Почеттино раскритиковал игроков «Челси» за поведение перед пенальти

сегодня, 08:46
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)6 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поведение игроков своей команды в матче с «Эвертоном» (6:0).

Во втором тайме встречи лондонцы заработали пенальти. Мяч собирался взять штатный исполнитель Коул Палмер, однако его опередил Нони Мадуеке. В итоге мяч перешёл к Палмеру, но его попытался забрать себе Николас Джексон, которого Коул оттолкнул, что вызвало ещё большее негодование Мадуеке и Джексона.

Палмер — исполнитель пенальти. Такого больше не повторится, нельзя снова вести себя как дети. Это позор. Я сказал игрокам, что это последний раз, когда я принимаю такое поведение. Это не шутка.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:23
построже там с нарушителями !
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:51
Клоунаду устроили футболисты Челси
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 11:50
Он тренер и имеет на это право. Кто если не Палмер? Он явный лидер команды прямо сейчас.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:28
Да многие не поняли этот момент. Палмер был и есть штатный пенальтист команды.
pt76kekwj2ee
pt76kekwj2ee
сегодня в 09:32
Кому бить пенальки решает тренер заранее, Маурисио боится потерять авторитет,высказав жёсткий комментарий
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:20
Каждый хотел пополнить свой лицевой счет! Но дисциплина важнее
112910415
112910415
сегодня в 09:19
дисциплина нужна всегда, при любом счёте !
lotsman
lotsman
сегодня в 09:16
Каждый хочет лишнее очко в свой рейтинг заработать.)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:12
Все правильно. На поле должна быть дисциплина иначе все превратиться в бардак ... не хватало чтобы они еще подрались между собой за мячик.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:12
Палмер в гонке бомбардиров, и по словам Почеттино, он же и штатный пенальтист.
тренер должен жестко поговорить с остальными самозванцами побить с точки))
Капитан тоже должен успокоит партнеров в такие моменты.
хорошо, что Челси разогнался. Сделаем скидку на уровень соперника, ириски Эвертона ныне не хватает крепости, но за синих порадоваться можно.
Не часто в последнее время так бывает.
Палмер вышел на позицию десятки - это определило исход матча.
Умные открывания Палмера позволили Челси создавать больше моментов.
Коул находил свободные зоны, предлагая себя для продолжения атаки.
Так красиво было и в моменте с первым голом: Коул открылся возле штрафной и получил мяч от Гюсто. Затем стенка с Джексоном и бильярдный удар. Гол!
Конор был хорош. С его физухой и отдачей - самое то.
Всех догонит и от всех убежит. И Кайседо радует.
Порадовали все. За исключением дурацкой стычки с пенальти.
Мудрик матч нормально провел.
кстати, Палмер теперь лучший бомбардир АПЛ. Нагнал Холанда!
а еще Коул первый игрок Челси с покером в АПЛ с 2010-го.
и еще разик, Палмер -- первый игрок в истории Челси, который забил в 7 играх в родном стадионе в АПЛ подряд.
рад за Палмера, ушел из МанСити вовремя и сразу попался свой клуб!
cn4wmu927ugb
cn4wmu927ugb
сегодня в 08:51
А штрафик, хотя бы символический, всё же нужно было бы выписать игрокам. Как-то ведь надо пополнять клубную казну.
74evwphvsfda
74evwphvsfda
сегодня в 08:49
Однозначно должен был бить Палмер: и главный пенальтист и на голевой рекорд шел.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:48
Ну после такой победы можно немножко и "пожурить" игроков...)
b6qbxcae3txe
b6qbxcae3txe
сегодня в 08:47
При таком счет можно и вратарю дать пробить.
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