Почеттино раскритиковал игроков «Челси» за поведение перед пенальти

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поведение игроков своей команды в матче с «Эвертоном» (6:0).
Во втором тайме встречи лондонцы заработали пенальти. Мяч собирался взять штатный исполнитель Коул Палмер, однако его опередил Нони Мадуеке. В итоге мяч перешёл к Палмеру, но его попытался забрать себе Николас Джексон, которого Коул оттолкнул, что вызвало ещё большее негодование Мадуеке и Джексона.
Палмер — исполнитель пенальти. Такого больше не повторится, нельзя снова вести себя как дети. Это позор. Я сказал игрокам, что это последний раз, когда я принимаю такое поведение. Это не шутка.
тренер должен жестко поговорить с остальными самозванцами побить с точки))
Капитан тоже должен успокоит партнеров в такие моменты.
хорошо, что Челси разогнался. Сделаем скидку на уровень соперника, ириски Эвертона ныне не хватает крепости, но за синих порадоваться можно.
Не часто в последнее время так бывает.
Палмер вышел на позицию десятки - это определило исход матча.
Умные открывания Палмера позволили Челси создавать больше моментов.
Коул находил свободные зоны, предлагая себя для продолжения атаки.
Так красиво было и в моменте с первым голом: Коул открылся возле штрафной и получил мяч от Гюсто. Затем стенка с Джексоном и бильярдный удар. Гол!
Конор был хорош. С его физухой и отдачей - самое то.
Всех догонит и от всех убежит. И Кайседо радует.
Порадовали все. За исключением дурацкой стычки с пенальти.
Мудрик матч нормально провел.
кстати, Палмер теперь лучший бомбардир АПЛ. Нагнал Холанда!
а еще Коул первый игрок Челси с покером в АПЛ с 2010-го.
и еще разик, Палмер -- первый игрок в истории Челси, который забил в 7 играх в родном стадионе в АПЛ подряд.
рад за Палмера, ушел из МанСити вовремя и сразу попался свой клуб!
тренер должен жестко поговорить с остальными самозванцами побить с точки))
Капитан тоже должен успокоит партнеров в такие моменты.
хорошо, что Челси разогнался. Сделаем скидку на уровень соперника, ириски Эвертона ныне не хватает крепости, но за синих порадоваться можно.
Не часто в последнее время так бывает.
Палмер вышел на позицию десятки - это определило исход матча.
Умные открывания Палмера позволили Челси создавать больше моментов.
Коул находил свободные зоны, предлагая себя для продолжения атаки.
Так красиво было и в моменте с первым голом: Коул открылся возле штрафной и получил мяч от Гюсто. Затем стенка с Джексоном и бильярдный удар. Гол!
Конор был хорош. С его физухой и отдачей - самое то.
Всех догонит и от всех убежит. И Кайседо радует.
Порадовали все. За исключением дурацкой стычки с пенальти.
Мудрик матч нормально провел.
кстати, Палмер теперь лучший бомбардир АПЛ. Нагнал Холанда!
а еще Коул первый игрок Челси с покером в АПЛ с 2010-го.
и еще разик, Палмер -- первый игрок в истории Челси, который забил в 7 играх в родном стадионе в АПЛ подряд.
рад за Палмера, ушел из МанСити вовремя и сразу попался свой клуб!