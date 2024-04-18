Мбаппе начал потасовку, а Неймар оскорбил Килиана. В футболе много непримиримых врагов

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сегодня, 18:31

Нередко ссорятся бывшие друзья.

Неймар против Мбаппе

Были друзьями, а теперь не общаются. Даже больше – не терпят друг друга. Килиан обвиняет Неймара в плохом влиянии на его жизнь и карьеру, а бразилец задел француза после победы ПСЖ над «Барселоной». После матча Мбаппе по дороге в раздевалку и по пути к поздравлениям от президента парижского клуба выкрикнул на французском языке аналог знаменитого испанского клича «vamos» – «вперед», и махнул рукой в сторону фанатов «Барселоны».

Под трибунами Мбаппе сказал на испанском: «Это футбол, говорить стоило на поле». Такое поведение разозлило представителей «Барселоны». Началась потасовка, образовалась толпа из примерно шестидесяти человек, стенка на стенку. Хорошо, что никого не помяли, охранники растащили. Но это не конец конфликта. В Сети опубликовали, как Мбаппе помогал Араухо, когда у того свело ногу. В комментарии пришел фанат «Барселоны» Неймар и написал вот это:

Любитель сосать яйца гринго.

Мягко говоря, странное сообщение в адрес Мбаппе. «Гринго» именуют белых людей, преимущественно туристов из Европы или Северной Америки. Видать, Переса бразильский вингер «Аль-Хиляля» считает «гринго». Но если Килиан «продажный», как быть с Неймаром? Сам числится в клубе саудовского шейха, получая огромные деньги, а играет лишь в онлайн-покер прямо на празднике маленькой дочери.

Мбаппе, конечно, не подарок, репутацию себе давно подмочил, но Неймар оставил некрасивый комментарий. Килиан в ответном матче против «Барселоны» сделал дубль, прошел в полуфинал Лиги чемпионов и летом окажется в «Реале». Может сыграть против будущего клуба на «Уэмбли» в финале. А Неймар уже испортил себе карьеру, став пенсионером в 32 года. И вел себя с коллегами часто не лучше, чем Мбаппе.

Маттеус против Эффенберга

Классика ненависти от напарников по сборной и клубу. В биографии хавбека Эффенберга была глава с названием «Что Лотар Маттеус знает о футболе» – опубликовали пустую страницу. Знаменитый хулиган, который показывал средний палец и умел провоцировать, преувеличивает. Маттеус, конечно, сравним с Мостовым по неумению анализировать футбол, из Лотара получился ужасный тренер. Человек не без греха, десяток его жен подтвердят. Но Маттеус выигрывал «Золотой мяч», речь о легенде футбола, играть умел. Эффенберг невзлюбил Лотара после отказа бить пенальти в финале ЧМ -90, а спустя много лет защитник попросил убрать Штефана из «Баварии» после ошибок хавбека.

Икарди против Лопеса

Здесь причина классическая – женщина. Икарди и Лопес, два аргентинских форварда с заметной разницей в возрасте, подружились в «Сампдории». В этом клубе знавали друзей из атаки, как Виали и Манчини. Они, кстати, тоже ссорились, ведь нападающие часто люди эгоистичные. Но Икарди предал Лопеса, когда начал роман с его женой. Хотя Ванда Нара сто раз рассказывала, что сама выбрала молодого Мауро и изменила мужу, а брак распадался на глазах, для Лопеса и его знакомых, вроде Месси, Икарди стал врагом. Не удивляет, что Макси не подал руки Мауро перед одним из матчей. История завершилась предсказуемо – молодой муж не остался верен жене, которая родила ему двух дочерей.

Ибрагимович и Ван дер Варт

Здесь легко предсказать конфликт, так как языки у этих парней без костей. Ван дер Варт стал колючим экспертом, который распинает новых звезд футбола. А Ибрагимович всегда в интервью включал образ «Льва», футбольного гения с колкими фразочками. В «Аяксе» на поле неплохо ладили, хотя ревновали к статусу друг друга за его пределами. Но позже в матче Швеции и Нидерландов полузащитник Рафаэль получил травму лодыжки в столкновении с Ибрагимовичем и обвинил Златана в умысле. Швед мгновенно ответил через прессу:

Я не ломал его специально, и вы это знаете. Но если он снова меня обвинит, то сломаю ему обе ноги, в этот раз специально.

Шерингем против Коула

В этом конфликте форвардов из Англии есть нечто извращенное, потому что в составе МЮ Тедди и Энди прекрасно взаимодействовали на поле. Была химия и выигрывали трофеи, но не разговаривали между собой. Коул рассказывал, что не понимает причину, но Шерингем не пожал его руку при замене в сборной Англии. Потом встретились в МЮ , снова конфликтовали и перестали общаться. Лишь спустя 20 лет постаревшие бывшие футболисты встретились в одном из пабов и пожали друг другу руки.

Ван Нистелрой против Клюйверта

Причина вражды простая. Бывший форвард МЮ был трезвенником и любил дисциплину ради достижения результатов в футболе. А Клюйверт после матча стыкового раунда отбора Евро-2004 отправился на рейв в Амстердам. Тогда на кубке Европы было всего 16 участников, а шотландцы обыграли голландцев в первом матче 1:0. Руд не вытерпел и пожаловался на напарника. Трюк сработал, тренер Дик Адвокат оставил Клюйверта в запасе, а Ван Нистелрой сделал хет-трик в ответном матче с Шотландией, выиграли 6:0. Хотя Патрик аплодировал Руду с бровки, друзьями они после этого не стали.

Кан против Леманна

Немцы не сильны в компромиссах. Но если Маттеус и Эффенберг могли одновременно играть вместе за Германию и «Баварию», то Кан и Леманн были конкурентами в сборной страны. Оливер высмеивал Йенса за проигрыш Альмунии места в основе «Арсенала», а Леманн ответил Кану, что тот о себе слишком высокого мнения. Так и было, хотя стоит признать, что здесь враждовали два похожих человека. Леманн постоянно ненавидел своих конкурентов, того же испанца Альмунию. Йенс настолько дикий, что ворвался в гараж соседа с бензопилой. Лишь ради победы в серии пенальти на домашнем ЧМ -2006 против Аргентины вратари взяли тайм-аут – Кан помогал Леманну настроиться.

Ромарио против Эдмундо

Ромарио без шуток признавался, что однажды потащил юного Роналдо к проституткам, бежав из расположения сборной Бразилии, чтобы подставить. Тренер бы простил ветерана, который однажды помочился на толпу с балкона, но наказал за самоволку молодого форварда – конкурента Ромарио. А вот с Эдмундо в составе «Васку да Гама» они дружили. А потом сцепились. Ромарио разместил на дверях туалета в своем баре карикатуру Эдмундо, а на другой двери фото его бывшей девушки. «Зверь» юмор не оценил. Ромарио со многими враждовал, зато любит бегать за мячом. В 58 лет нападающий вернулся в футбол.