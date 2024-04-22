На исполкоме РФС обсудят концепцию развития сборной в период санкций

Исполнительный комитет РФС обсудит концепцию развития сборной России на период неучастия в официальных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Заседание состоится 26 апреля. На нём будут осуждать также вопросы судейства, вопрос об утверждении места проведения суперфинала Кубка России и проведении Суперкубка России.
- Так и хочется спросить у этих "мэтров" футбола - господа, а не опоздали ли вы на 2 года? Санкции когда ввели? А? А вы чем занимались всё это время?
- Да чёрт с ними... Чиновникам наши уколы - "как с гуся вода"...
- Так и хочется спросить у этих "мэтров" футбола - господа, а не опоздали ли вы на 2 года? Санкции когда ввели? А? А вы чем занимались всё это время?
- Да чёрт с ними... Чиновникам наши уколы - "как с гуся вода"...