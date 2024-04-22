На исполкоме РФС обсудят концепцию развития сборной в период санкций

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вчера, 21:26

Исполнительный комитет РФС обсудит концепцию развития сборной России на период неучастия в официальных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба РФС .

Заседание состоится 26 апреля. На нём будут осуждать также вопросы судейства, вопрос об утверждении места проведения суперфинала Кубка России и проведении Суперкубка России.