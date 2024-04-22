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На исполкоме РФС обсудят концепцию развития сборной в период санкций

вчера, 21:26

Исполнительный комитет РФС обсудит концепцию развития сборной России на период неучастия в официальных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание состоится 26 апреля. На нём будут осуждать также вопросы судейства, вопрос об утверждении места проведения суперфинала Кубка России и проведении Суперкубка России.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 13:56
На исполкоме РФС обсудят концепцию развития сборной в период санкций

- Так и хочется спросить у этих "мэтров" футбола - господа, а не опоздали ли вы на 2 года? Санкции когда ввели? А? А вы чем занимались всё это время?
- Да чёрт с ними... Чиновникам наши уколы - "как с гуся вода"...
112910415
112910415
сегодня в 06:41
ох, и умеют же они красиво формулировать ... на пустом месте !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:50, ред.
Интересно, сколько времени уйдёт на обсуждение этого "животрепещущего" вопроса. А как красиво всё обставили - "Концепция развития сборной". Узнали очередного соперника, собрались за пару дней до матча, сыграли в бильярд, посидели покурили в беседке, затем провели двусторонку и матч, и благополучно разбрелись по домам."Концепция". Умеют же наши пустяк обернуть в красивую обёртку и представить, как первый полёт в Космос.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:28
Дык уже со всеми переиграли с кем можно, а как дальше развиваться?
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