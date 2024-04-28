Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2023/2024

«Бавария» попросила болельщиков одеться в красное на игру с «Реалом»

вчера, 19:18
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 22:00 Не начался

«Бавария» на своём клубном сайте опубликовала обращение к болельщикам, которые хотят посетить домашний матч команды против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

Поищите у себя в шкафах или купите что-нибудь красное – Mia san mia, красные.

Мюнхенцы надеются, что в игре со «сливочными» им поможет «красная стена».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с ФК «Бавария»
Гендиректор «Ахмата»: «В нашем регионе на стадионах пива не будет»
Вчера, 13:39
Фанаты «Дерби Каунти» отметили выход своей команды в Чемпионшип
27 апреля Фото
Генсек РФС: «Считаю, что возвращение фанатов на трибуны будет мудростью»
27 апреля
Тен Хаг рассказал о взаимоотношениях с фанатами «Манчестер Юнайтед»
26 апреля
США опасаются, что фанаты из двух стран не смогут попасть на чемпионат мира
26 апреля
Германия запретит фанатам проносить любую еду на матчи
26 апреля
Сортировать
Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 23:05
Ну нахера тогда нынешнюю форму дизайнеры из адидаса сделали белой как у Арсенала или РБ Лейпцига? А потом просят фанатов придти на красном, головой надо было думать когда сделали форму
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:27
Ну тогда фанатам надо удовлетворить просьбу клуба.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02, ред.
"Белое, чёрное не носить!
Да и нет не говорить!
А вы поедите на бал?
(В данном случае финал!)

Детская игра . (не заигрались бы)))
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 19:57, ред.
а лучше в розовое!)) хотят повторить за болельщиками Реала! ну посмотрим кто окажется сильнее, а точнее вкуснее: Белое или красное??
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:49, ред.
Послезавтра Мюнхен красный...))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:38, ред.
«Бавария» попросила болельщиков одеться в красное на игру с «Реалом»

Главное не забыть пододеть под "красное" "черное" - памперсы...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:32
Окей!)
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 19:28
Почему, им не следует одеваться в белое, это понятно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 