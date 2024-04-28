«Бавария» попросила болельщиков одеться в красное на игру с «Реалом»

«Бавария» на своём клубном сайте опубликовала обращение к болельщикам, которые хотят посетить домашний матч команды против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.
Поищите у себя в шкафах или купите что-нибудь красное – Mia san mia, красные.
Мюнхенцы надеются, что в игре со «сливочными» им поможет «красная стена».
Да и нет не говорить!
А вы поедите на бал?
(В данном случае финал!)
Детская игра . (не заигрались бы)))
Да и нет не говорить!
А вы поедите на бал?
(В данном случае финал!)
Детская игра . (не заигрались бы)))
Главное не забыть пододеть под "красное" "черное" - памперсы...)
Главное не забыть пододеть под "красное" "черное" - памперсы...)