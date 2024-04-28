«Бавария» попросила болельщиков одеться в красное на игру с «Реалом»

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вчера, 19:18

«Бавария» на своём клубном сайте опубликовала обращение к болельщикам, которые хотят посетить домашний матч команды против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

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Мюнхенцы надеются, что в игре со «сливочными» им поможет «красная стена».