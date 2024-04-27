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Генсек РФС: «Считаю, что возвращение фанатов на трибуны будет мудростью»

вчера, 12:11

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался на тему бойкота матчей РПЛ некоторыми фанатами команд.

Это ведь позиция определённого сообщества, а не отдельного человека. Много людей считают, что они обращают на себя и проблему внимание таким образом. Они продолжают это делать. Здесь важно, чтобы РФС, РПЛ, но в первую очередь клубы проводили работу, обращали внимание, пытались выстраивать с ними диалог и максимально мотивировали возвращаться на стадион. У кого-то это получается, у кого-то — нет. Кто-то ходит на матчи Первой лиги, игры по иным видам спорта, болеет за эти же команды там, кто-то пересаживается на центральные трибуны, не ходят на традиционные фанатские сектора, но тем не менее матчи посещают.

Добились фанаты чего-то или нет, рассуждать могут только они. В любом случае внимание на себя обратили. Благодаря тому, что они занимали такую позицию, РФС и Минцифры активнее дорабатывали эту систему и делали её удобнее, а не так, как предполагалось изначально. Конечно, хотелось бы, чтобы они поддерживали клубы.

Слабостью или мудростью будет выглядеть возвращение фанатов на трибуны? Я считаю, что это будет мудростью.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 16:50
наоборот
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:18
Нет ,так оно и есть и было ,что фанаты ходили болеть за свои любимые команды . Только болели они не так ,как на центральных трибунах . В этом и вся разница ! А что , после введения этого антифутбольного закона , благодаря которому ,депутаты ,поставили себе очередные галочки ,не думая о последствиях , на трибунах стало меньше мата ? Да и гадить себе под ноги на центральных трибунах не перестали . Кто ходил на стадион "под градусом" ,тот и ходит . Тут возникла проблема с посещаемостью . И вместо того ,что бы убрать этот закон ,наши мудрые депутаты пытаются заполнить трибуны , заманивая людей на стадионы разрешением алкоголя ! Не противно ,что эта власть считает всех за быдло ,которое можно купить за водку ?!!!
112910415
112910415
вчера в 13:50
страшно далековаты они от народа ! )
696kbuxw887x
696kbuxw887x
вчера в 13:23
Может стоит на фанатскую трибуну впускать без Fun_Id и снимать всё на камеру?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:08
Я вообще думаю, что де факто Максим Митрофанов в принципе даже не сможет понять "простого фаната" с его биографией типичного сына топ-чиновника, который через год после окончания Университета возглавляет юридический отдел "Ленэнерго")

Такие всё наводнили, вон, Алаев, овощ, который ничего не может организовать, а через 15 лет работы вице-президентом РФС для него открытие, что для зимы нужно красные мячи закупать (даже в предыдущий контракт ему лень заглянуть), а зимой снег - форс-мажор). С ним тоже один вопрос возникает - чей сын)
cska1948
cska1948
вчера в 13:02
К сведению фанатов: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении на территории страны «паспорта болельщика» (Fan ID). И этот ЗАКОН кроме самого президента никто не в силах отменить, а сам президент его не отменит. Вот и думайте...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:00
Привет, Володя!!!
Полностью согласен и подписываюсь- под каждым словом!!!!!!!
nr7eb23t7e84
nr7eb23t7e84
вчера в 12:55
Было великой глупостью воевать с фанатами! Нужно обратить внимание на то, во что превратили МОРАЛЬНОЕ, ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ состояние общества! Это КАТАСТРОФА!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:54
"... А сейчас, что...?"
----------------
Как что? В Россию наконец пришла европейская "культура" боления. Если я в советское время мог только читать в "Сов. Спорте" про ТАКОЕ боление, то с наступлением "демократии" в России эта "культура" и до нас добралась.
Capral
Capral
вчера в 12:48, ред.
В советское время, даже, понятия такого не было- как фанаты, ультрас и прочие буржуазные пережитки. Люди приходили на стадионы, горячо поддерживали свои команды, искренне болели за своих, и не только, если вспомнить, как, тбилисская публика, неистово болела за московское Динамо в 1978г., в матче с Аустрией!!! На стадионах была общая культура и человеческое общение, не было злости. После игры в Киеве, можно было спокойно и конструктивно пообщаться с болельщиками разных команд. В Киеве не все болели только за киевлян. Не было, этих отдельных секторов для фанов, никто не раздевался до пояса и никто не показывал разные подозрительные жесты. Ну а какие комментаторы были в СССР- отдельная история. И что интересно, ведь, 90%, этих, так называемых фанатов- молодежь, которая, толком, даже истории своих клубов не знает... В советское время, на стадион ходили- профессора, интеллигенция, рабочий класс, пролетариат- и всем хватало места, для нормального общения. А сейчас, что...?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:36
...мотивировали возвращаться на стадион" ( клубы - фанатов ). Странно, а я всегда думал ( как оказалось, заблуждался ), что фанаты ходят на футбол, чтобы поболеть за любимую команду. Их, оказывается, ещё мотивировать надо... Давайте и в ножки им поклонимся, и кому ? Тем, кому футбол до одного всем известного места ? Не надо доводить возникшую ситуацию до абсурда. Не хотят - пусть не ходят, сидят по пивнушкам, подъездам, на лавочках (только не на детских площадках: мат, намусорят, да заплюют всё).
lotsman
lotsman
вчера в 12:35
Не хотят смотреть футбол и поддерживать свою команду, не надо. Они считают себя фанатами команды и в то же время делают хуже своей команде, которая ждёт от них поддержки, которую они не получают. Потому что фанатам наплевать на свою команду. Им собственные амбиции дороже.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:22
Получается, что фанаты победили болельщиков.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:21
"Благодаря тому, что они занимали такую позицию, РФС и Минцифры активнее дорабатывали эту систему и делали её удобнее, а не так, как предполагалось изначально."

То есть изначально ещё и жесть предполагалась?)
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:21
Возвращение файеров на стадионы.
8z8ex6f9v9cf
8z8ex6f9v9cf
вчера в 12:17
Если любишь футбол то придёшь на стадион!!!
jfn36uzcdfpb
jfn36uzcdfpb
вчера в 12:13
Разумное решение, запоздалое от чиновников
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