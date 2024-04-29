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Бывший тренер АЗ не возглавит «Спартак»

вчера, 13:16

Бывший тренер АЗ Паскаль Янсен не будет работать в «Спартаке».

По данным источника, голландский специалист отказался возглавить московский клуб. У него есть варианты продолжения карьеры в европейских клубах.

Янсен возглавлял АЗ с 2020 по 2024 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:27
Слишкович справляется !
39qz8a75uays
39qz8a75uays
вчера в 15:06
Итак, торг открыт! Ждём новых предложений... Романцева уэе вспоминали...
Capral
Capral ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 14:23
А куда они идут бесплатно?
6jj7tvn6ymay
6jj7tvn6ymay
вчера в 14:12
Просто тренер честный.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:03
Нет еврокубков, зачем им сюда ехать!
Futurista
Futurista
вчера в 14:00, ред.
Янсен пень не возглавит...травокуры
в стоп-листе для России...
True Story
True Story
вчера в 13:47
Верное решение, так хоть не запятнает репутацию. Паскаль оказался умнее Абаскаля)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:26
Иностранцы идут в Спартак только ради денег.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:23
Зачем ему идти в эту банку с пауками?...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:22
Надо ставить отечественного специалиста, спартаковца...
Гость
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