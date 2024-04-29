Бывший тренер АЗ не возглавит «Спартак»

Бывший тренер АЗ Паскаль Янсен не будет работать в «Спартаке».
По данным источника, голландский специалист отказался возглавить московский клуб. У него есть варианты продолжения карьеры в европейских клубах.
Янсен возглавлял АЗ с 2020 по 2024 год.
Бывший тренер АЗ Паскаль Янсен не будет работать в «Спартаке».
По данным источника, голландский специалист отказался возглавить московский клуб. У него есть варианты продолжения карьеры в европейских клубах.
Янсен возглавлял АЗ с 2020 по 2024 год.
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