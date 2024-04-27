Ташуев готов вернуться к работе

Бывший главный тренер «Факела» решил семейные проблемы и готов вернуться к работе.

Конкретной паузы я не брал. Определённые моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь всё спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать.