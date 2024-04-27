Ташуев готов вернуться к работе

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев решил семейные проблемы и готов вернуться к работе.
Конкретной паузы я не брал. Определённые моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь всё спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1377649/tashuev-sergey 27.04.2024
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1377649/tashuev-sergey 27.04.2024
а тут и двух дней не потребовалось ))
а тут и двух дней не потребовалось ))
В любом случае удачи
В любом случае удачи