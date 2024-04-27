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Ташуев готов вернуться к работе

вчера, 13:24

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев решил семейные проблемы и готов вернуться к работе.

Конкретной паузы я не брал. Определённые моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь всё спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:48
Это называется финт Ташуева.
adekvat
adekvat
вчера в 15:35
Мужик проблему быстро решил.
Squirrel96
Squirrel96 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 15:06
Спасибо, исправили.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:53
Крепкая семья - крепкий Факел!
112910415
112910415
вчера в 14:37
Сергей Ташуев решим семейные проблемы
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1377649/tashuev-sergey 27.04.2024
112910415
112910415
вчера в 14:25
тренер намекал на двухнедельный перерыв ...
а тут и двух дней не потребовалось ))
112910415
112910415
вчера в 14:23
очень срочно освобождали место для Черевченко !
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:17
Возможно так совпало что были проблемы в семье и в клубе
В любом случае удачи
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:01
Четыре поражения подряд и угроза вылета = семейные проблемы. И сразу, конечно, готов дальше работать) Верим, верим)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:39
Результыта команды-причина увольнения.Остальное всё красивая обертка для надуманной причины.Могли бы и прямо сказать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:38
Кому нужны эти тайные семейные проблемы?
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:35
Приветствую!Скорее всего в чем то не сошлись с руководством
shlomo
shlomo
вчера в 13:27
Семейные проблемы похоже был хороший предлог для увольнения...
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