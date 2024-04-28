Как сообщает «РБ Спорт», Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН», если клуб примет решение о замене Сергея Юрана на посту главного тренера.
Последним местом работы российского специалиста была «Кубань».
Как сообщает «РБ Спорт», Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН», если клуб примет решение о замене Сергея Юрана на посту главного тренера.
Последним местом работы российского специалиста была «Кубань».
Если игроки бузят - почитать им контракты....
По кругу ходят одни и те же тренеры и доят клубы... Такая система применяется при дойке коров и называется "Ёлочка")
Если игроки бузят - почитать им контракты....
По кругу ходят одни и те же тренеры и доят клубы... Такая система применяется при дойке коров и называется "Ёлочка")