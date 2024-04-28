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Евсеев может возглавить «Пари НН»

вчера, 18:44

Как сообщает «РБ Спорт», Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН», если клуб примет решение о замене Сергея Юрана на посту главного тренера.

Последним местом работы российского специалиста была «Кубань».

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Все комментарии
s75ybc4ub6kd
s75ybc4ub6kd
вчера в 19:11
Шило на мыло, лучше пусть Юран останется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:08
Вот какой смысл сейчас менять?
Если игроки бузят - почитать им контракты....
По кругу ходят одни и те же тренеры и доят клубы... Такая система применяется при дойке коров и называется "Ёлочка")
x67fdrqt86g8
x67fdrqt86g8
вчера в 19:05
Кубань развалил, поехал Новгород разваливать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:46
Ну и нахрен он нам нужен? На столы со стульями скакать на публику?
Гость
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