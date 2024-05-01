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ГлавнаяНовостиИнфраструктураРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Махачкалинское «Динамо» будет готово к выходу в РПЛ

вчера, 14:05

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб готовится к выходу в РПЛ,

Все документы для участия в РПЛ мы подали. Получили отложенную лицензию первой категории для стадиона. Там ещё нужно кое-что исправить. Все дорожные карты предоставили. Пока всё нормально, в рабочем моменте. Если всё будет хорошо, к 15 июня будем готовы к выходу в РПЛ. В любом случае готовим стадион, независимо от того, что будет дальше.

После двадцати девяти туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

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Все комментарии
8x89fqr9uqqa
8x89fqr9uqqa
вчера в 14:49
Дело за малым: не завалить концовку сезона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:21
удачи. Махачкала
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:08
Посмотрим как они проявят себя в РПЛ.
Гость
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