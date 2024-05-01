Махачкалинское «Динамо» будет готово к выходу в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб готовится к выходу в РПЛ,
Все документы для участия в РПЛ мы подали. Получили отложенную лицензию первой категории для стадиона. Там ещё нужно кое-что исправить. Все дорожные карты предоставили. Пока всё нормально, в рабочем моменте. Если всё будет хорошо, к 15 июня будем готовы к выходу в РПЛ. В любом случае готовим стадион, независимо от того, что будет дальше.
После двадцати девяти туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.