«Арсенал» может подписать Рэшфорда

«Арсенал» может купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
«Канониры» хотят усилить линию атаки летом. «Красные дьяволы» же готовы отпустить англичанина.
«Арсенал» может купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
«Канониры» хотят усилить линию атаки летом. «Красные дьяволы» же готовы отпустить англичанина.
помню, как 2 года назад на Олд Траффореде Арсенал здорово играл,
имел море моментов. и все равно проиграл крупным счетом.
Рэшфорд тогда был футболистом. Хет трик Арсеналу.
Купить Рэшфорда, по замыслу Артеты, у манкунианцев уже заметен рост подсознательного страха перед АРСЕНАЛ ЛОНДОН))))
регулярно закатывать дьяволов в асфальт.
Ну Рэшфорд значит канониром будет.
Лишь бы не мешал Арсеналу. и не путался под ногами Хейлунда.
Команда проповедает комбинационный футбол.
Это лучше чем у игра МЮ бей-дай-беги после двухэтажного автобуса.
Уверенность Артеты поражает.
Надо дать довести до ума этот неограненный алмаз Рэшфорд.
Сколько бы хейта не выливалось на Рэшфорда, было время, в больших матчах он всегда решал. Ему надо расти как футболист чтобы называли гордость Арсенала, а не выкидыш из МЮ.
помню, как 2 года назад на Олд Траффореде Арсенал здорово играл,
имел море моментов. и все равно проиграл крупным счетом.
Рэшфорд тогда был футболистом. Хет трик Арсеналу.
Купить Рэшфорда, по замыслу Артеты, у манкунианцев уже заметен рост подсознательного страха перед АРСЕНАЛ ЛОНДОН))))
регулярно закатывать дьяволов в асфальт.
Ну Рэшфорд значит канониром будет.
Лишь бы не мешал Арсеналу. и не путался под ногами Хейлунда.
Команда проповедает комбинационный футбол.
Это лучше чем у игра МЮ бей-дай-беги после двухэтажного автобуса.
Уверенность Артеты поражает.
Надо дать довести до ума этот неограненный алмаз Рэшфорд.
Сколько бы хейта не выливалось на Рэшфорда, было время, в больших матчах он всегда решал. Ему надо расти как футболист чтобы называли гордость Арсенала, а не выкидыш из МЮ.