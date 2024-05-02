Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Арсенал» может подписать Рэшфорда

вчера, 08:37

«Арсенал» может купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

«Канониры» хотят усилить линию атаки летом. «Красные дьяволы» же готовы отпустить англичанина.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФутболист «Реала» может стать одноклубником Месси
Вчера, 22:57
СлухиДи Мария имеет шансы перейти в «Интер Майами»
Вчера, 19:56
Слухи«Ньюкасл» не продаст Гимараеса и Исака дешевле 100 миллионов
Вчера, 16:23
Салах, ван Дейк и Диас на выходе из «Ливерпуля». Эффект домино после решения Клоппа
Вчера, 16:02Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
СлухиЖезус не планирует покидать «Арсенал»
Вчера, 15:57
Слухи«Челси» может подписать Пикфорда
Вчера, 15:49
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:31
Хитрый жук Артета решил купить Рэшфорда, что бы тот перестал забивать мячи в ворота Арсенала?!)))
А если без шуток, то лично я конечно же не вижу плюсы от данного трансфера?! Маркус забил на футбол, как только получил новый контракт от МЮ! Помните, как тот раззабивался на ЧМ в Катаре и сразу после его завершения!? А потом было продление контракта и всё....Маркус закончился.
Единственно, что может успакоить в этой ситуации, так это то, что Артета знает что делает! Прошлым летом над нами смеялись (да и мы сами смеялись) из-за трансфера Хаверца, но Артета пкрезапустил его карьеру! Может тоже самое Микель сделает и с Маркусом???!!!
Летом и Нкетиа,и Жезус будут проданы(если кто их купит) так вот если Артета возьмеи Рэшфорда и еще кого то, то ладно, но если сделает ставку только на Рэша, то как бы не кусал локти.....хотя, кто Артета, и кто Я....ему виднее!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:02
Рэшфорд - это не усиление для Арсенала, а пустая трата денег. Он в МЮ даже не тянет.
6pdc34b84zmy
6pdc34b84zmy
вчера в 10:59
У Арсенала не вижу недостатка в нападающих на сегодня
112910415
112910415
вчера в 10:01
дурака валяет на поле этот спортсмен ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:53
Маркусу нужно поменять клуб
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:52
Наверно, Артета что то замышляет))) против Манчестер Сити)))
помню, как 2 года назад на Олд Траффореде Арсенал здорово играл,
имел море моментов. и все равно проиграл крупным счетом.
Рэшфорд тогда был футболистом. Хет трик Арсеналу.
Купить Рэшфорда, по замыслу Артеты, у манкунианцев уже заметен рост подсознательного страха перед АРСЕНАЛ ЛОНДОН))))
регулярно закатывать дьяволов в асфальт.
Ну Рэшфорд значит канониром будет.
Лишь бы не мешал Арсеналу. и не путался под ногами Хейлунда.
Команда проповедает комбинационный футбол.
Это лучше чем у игра МЮ бей-дай-беги после двухэтажного автобуса.
Уверенность Артеты поражает.
Надо дать довести до ума этот неограненный алмаз Рэшфорд.
Сколько бы хейта не выливалось на Рэшфорда, было время, в больших матчах он всегда решал. Ему надо расти как футболист чтобы называли гордость Арсенала, а не выкидыш из МЮ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:45
У МЮ нет стратегии, от слова совсем.
Нужно пользоваться, пока дьяволы дуркуют.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:24
Зачем он Арсеналу? Для того чтоб вечно 2 места занимать и вылетать из ЛЧ при слове "Бавария"???
Если хотят сделать шаг вперёд, нужен более качественный игрок.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:17
И скорее всего отпустят с "лёгким сердцем"...)
83mxpbstk6c5
83mxpbstk6c5
вчера в 09:05
Филонит много на поле этот игрок и не отрабатывает вложения в него.
shlomo
shlomo
вчера в 08:42
Думаю что будет завесить в этой ситуации от предложенных денег за него
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 