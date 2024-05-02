ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче Кубка России

ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).
Антон Заболотный вывел москвичей вперед на 53-й минуте, Александр Ерохин на 85-й сравнял счет.
Ответный поединок состоится 15 мая.
ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).
Антон Заболотный вывел москвичей вперед на 53-й минуте, Александр Ерохин на 85-й сравнял счет.
Ответный поединок состоится 15 мая.
Оба гола- вина вратарей. Если по игре ЦСКА, то тоже- ничего особенного, с той лишь разницей, что армейцы играли быстрее и живее, но при этом, мысли в атаке не было, а организация игры страдала, как и на протяжении всего армейского года. Просто -суета сует, как в одноименном фильме. Энергии много, ума мало. Выход Файзуллаева, несколько оживил, пресный футбол Федотова, но и только. Гол Ерохина- присластил горькую пилюлю и спас вспотевшую задницу Семака...
Впечатлений ярких и запоминающихся по этому матчу у меня нет. Серость и сырость, не в обиду командам...
Оба гола- вина вратарей. Если по игре ЦСКА, то тоже- ничего особенного, с той лишь разницей, что армейцы играли быстрее и живее, но при этом, мысли в атаке не было, а организация игры страдала, как и на протяжении всего армейского года. Просто -суета сует, как в одноименном фильме. Энергии много, ума мало. Выход Файзуллаева, несколько оживил, пресный футбол Федотова, но и только. Гол Ерохина- присластил горькую пилюлю и спас вспотевшую задницу Семака...
Впечатлений ярких и запоминающихся по этому матчу у меня нет. Серость и сырость, не в обиду командам...