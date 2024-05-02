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ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче Кубка России

вчера, 21:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).

Антон Заболотный вывел москвичей вперед на 53-й минуте, Александр Ерохин на 85-й сравнял счет.

Ответный поединок состоится 15 мая.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:52
невыразительная игра Зенита ...
112910415
112910415
сегодня в 05:52
ничью я предполагал ...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:08
Ну, если в этом смысле, то да!!!!!!! Еще бы и Союз вернуть, с теми, исконно советскими фамилиями- вообще было за.......сь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:06
...ну старина согласись приятно на табло прочитать
исконно русские фамилии, как раньше в Союзе...!
Red blu
Red blu
вчера в 23:08
Заголовок должен звучать так . Зенит на последних минутах чудом ушел от поражения.
mqgmecj5v6tp
mqgmecj5v6tp
вчера в 22:40
Ничья в пользу Зенита! В Питере будет очень трудно!
pomor45
pomor45 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:37
Вернее сказать - постановка Гамлета артистами уездного театра.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:34
Так ведь, и комментатор никакой.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:33
Как было бы хорошо, если бы всё исходило от человека и для человека, а не от результата и роста валового продукта.
pomor45
pomor45 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 22:30
Что за паника? Зенит не выпадет из пятёрки. Соперники этого не допустят.
pomor45
pomor45 ответ e7h33x3ch34z (раскрыть)
вчера в 22:26
Они и Балтикой каждый раз носятся так же, но выглядят очень эффектно и выигрывают очень уверенно. Почему бы это?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:17
Извиняюсь, случайно нажал на жалобу.
Хотел сказать, что сантиметровый промах Педро спас ваших от гола.
Так что ничья закономерна...
32rknabjv58m
32rknabjv58m
вчера в 22:14
ЦСКА не Федотова команда, он в ней чужой, волчьи порядки не для него, пора возвращаться в свою стихию, Оренбург или Сочи.
e7h33x3ch34z
e7h33x3ch34z
вчера в 22:13
Кони опять бездумно носились, чуть не проиграли на своем поле.
pomor45
pomor45
вчера в 21:56, ред.
В нашем футболе всё гармонично: руководство мятущееся, футбол хаотичный, тренеры физруки, болельщики физкультурники, журналисты разносчики слухов, экспертов нет.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:51
Не удивлен в Питере раскатают нас …
Сп62
Сп62
вчера в 21:43, ред.
Что Зенит, что Ростов хотели решить задачу наполовину резервным составом. Когда же стало горячо, обеим командам пришлось резко усиливать состав. Если Зениту спасти игру удалось, то Ростов пролетел, как фанера.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:35
очередная срачь тактика Великого-физрука жаль ЦСКА не выиграл, а Зенит с этим тренером ждёт падение через год другой к переходным матчам просто ужас сколько не нужных игроков в составе Питера им бы в Ленинградце играть а они миллионеры в Зените
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:27
Матч интересный, напряжённый, никто не хотел уступать, но он отошёл для меня на второй план, когда я увидел, как во втором тайме на замену выходит Файзуллаев, который должен был играть за свою сборную в финале молодёжного Кубка Азии.
Что за чертовщина, подумал я. Лишить парня возможности стать чемпионом Азии - это надо умудриться. Такое можно увидеть только в кошмарных снах. Причём только российских. И ради чего ? Ради того, чтобы он вышел на замену и сыграл половину второго тайма. БОльшего издевательства над молодым футболистом трудно было придумать.
ПлОхи дела в этой команде, если в ней прибегают к услугам молодого игрока, которого вполне, без всякого ущерба, мог заменить любой другой футболист со скамейки.
Лично я прошу у него извинения за такие выкрутасы тренерского штаба армейцев.
Capral
Capral
вчера в 21:26, ред.
Ну что можно сказать- неистовая радость Семака после забитого гола Зенитом, лишний раз подчеркнула полную обреченность тренера. Ни ума, ни фантазии, только такими словами можно назвать игру, двух игравших команд. Падение Зенита столь же стремительно, сколь стремитальна общая деградация футболистов Питера. Безыдейный, бездарный, бездумный и невыразительный футбол, только такими словами, вкратце можно охарактеризовать футбол Питера. Стоячее болото, пещерный, доисторический футбол Зенита и никак не иначе.

Оба гола- вина вратарей. Если по игре ЦСКА, то тоже- ничего особенного, с той лишь разницей, что армейцы играли быстрее и живее, но при этом, мысли в атаке не было, а организация игры страдала, как и на протяжении всего армейского года. Просто -суета сует, как в одноименном фильме. Энергии много, ума мало. Выход Файзуллаева, несколько оживил, пресный футбол Федотова, но и только. Гол Ерохина- присластил горькую пилюлю и спас вспотевшую задницу Семака...

Впечатлений ярких и запоминающихся по этому матчу у меня нет. Серость и сырость, не в обиду командам...
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:25
Ну в Питере коняшкам ничего не светит...
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:25
Как-то Черданцев выдал про футбольных гурманов. Как по мне из той же оперы игра. Можно было проще, белые начинают е-2 е-4, красно-синии отвечают е-7 е-5 и предлагают ничью, рукопожатия и по домам. Утрирую конечно, но как-то не айс игра в плане смотрибельности. И ведь не понять кому было нужно. Все же в кубке нужно играть на вылет из одного матча, понятно, что пытались восполнить отсутствие ЕК количеством матчей в КР, но как-то не-то, как на мой сугубо субъективный взгляд.
DAD81
DAD81
вчера в 21:20
Агапова надо было в середине второго тайма уже менять. Каждая вторая передача сопернику. Всю борьбу в конце проиграл. Мусаев вышел очень плохо. Все действия не впопад.. Ну и Тороп слажал на угловом. ((( Против полурезервного Зенита, это очень скверный результат. А комментаторы - просто мрак.
Интерес
Интерес
вчера в 21:19
Как я и предполагал-"лучший итог первого матча Федотова-героическая ничья".Можно в этом сезоне отдыхать и болеть за "Балтику",обыгравшую "Ростов".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:18
Ни одна команда в РПЛ не умеет играть в позиционную атаку. Ждут ошибки соперника и в контратаку. Либо стандарты. КАК СЕГОДНЯ.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:18
Не смогли забить второй и пропустили сами. Миллиметровый офсайд украл победу. Жаль.
sihafazatron
sihafazatron ответ c8ammuf5qcht (раскрыть)
вчера в 21:13
На срачТВ профессионалов нету...
lotsman
lotsman
вчера в 21:13
Закономерная ничья. Ждём в гости, в Питер. Понравился комментатор - Зенит никакой, ЦСКА давит его своей инициативой..........................))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:12
Обычная концовка для ЦСКА.... А так ничейка была предсказуема
c8ammuf5qcht
c8ammuf5qcht
вчера в 21:12
Больше всех понравился комментатор Роман Врушечкин, так красиво болел за цска.
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