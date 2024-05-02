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«Балтика» вышла в финал Пути регионов Кубка России

вчера, 21:17
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Ростов» уступил «Балтике» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:1).

Гол забил Тигран Аванесян на 4-й минуте.

Балтийцы вышли в финал Пути регионов Кубка России, где встретятся со «Спартаком».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:40
Балтика чудеса творит !
112910415
112910415
сегодня в 05:49
Валера не справился
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:21
Значит будем теперь играть с Балтикой.
Отличный шанс для Спартака, чтобы выйти в суперфинал Кубка.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:23
Ростову не помог тренерский талант Карпина.
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:48
Балтика достойна прошла в финал. В РПЛ держаться выше сил не всегда хватает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:16
финал пути регионов кубка в Калининграде.
Балтика - Спартак.
шикарный шанс балтийцев выйти в суперфинал.
Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:07
Ну это не Вам решать кому что обидно)...вы прекрасно знаете, современное значение слова "спам"...называть команду в этом контексте как минимум неуважительно...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:47
Всем спасибо за общение!
Мирной ночи!
В играх - каждому по заслугам)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
Будь здрав Дружище Олег.
СпаМ всегда использовал с тех пор как я появился на SOCCER.
Не обидно -- СПАРТАК Москва. (СпаМ)
ABir
ABir ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:36
Да, согласен, результат весьма неожиданен, но в Кубках так бывает
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:25
Недавно жеребьёвка прошла,на другом ресурсе прочитал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:24
Хорошо, спасибо. Я не знал
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:22
Да, конечно!!!)))
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:21
В Калининграде.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:21
Снится то, что впечатляет наяву.
Интерес
Интерес
вчера в 22:20
ПО итогам жеребьёвки,встреча "Балтика"-"Спартак" состоится в Калининграде 14-16 мая.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:16
Мне твоя философия уже снится...
pomor45
pomor45 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:16
Кроме ЦСКА, что примечательно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:14
Очень рад за "Балтику". Не хватающая звёзд с неба команда, но упорная, трудолюбивая, вгрызающаяся зубами в каждый сантиметр поля. Импонирующая мне буквально всем и прежде всего - немногословным тренером, который переживает за игру и своих ребят каждой клеточкой тела.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:13
Если попытка впихнуть "невпихуемое" окажется удачной, то на что обижаться?
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:04
Знаете, в чём Ваша слабость? В неумении и нежелании признать очевидное. Одно дело, когда человек отстаивает безнадежную позицию, но при этом, имеет на это право. И совсем другое, когда пытается- впихнуть "невпихуемое", а это называется- упрямство. Надеюсь, без обид...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:03
Не ожидад такой результат....Но это Кубок и многие забывают об этом.
С победой Балтику ...молодцы...!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:56
Завтра дождь обещают...
Тоже питерские виноваты ???
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:54
Доброго вечера Эдуард Григорьевич!
Позвольте у Вас спросить:
- А с каких это пор Вы стали Уважаемый писать СпаМ?)))

Будь здрав Дед многие лета!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:48
можно только поздравить калининградцев!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:47
Поздравляю с победой Балтики!
Валерий Георгиевич за 20 минут хотел взломать оборону калининградцев..., походу забыл кем был Игнашевич....)
North West
North West
вчера в 21:45
Немного неожиданно конечно, но для Балтики так далеко пройти в кубке это уже достижение. Всех Балтийцев с победой !!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:42
Балтийцев с Победой! Главное избежать головокружение от "успехов"! Пока о кубковом турнире забыть до следующего матча и "грызть" газон в матчах чемпионата.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:42, ред.
Там все будет зависеть от жеребьевки. Смотря где игра будет. В любом случае хозяева выиграют
Capral
Capral
вчера в 21:41
Игру не видел, но снимаю шляпу перед командой, которая борется за выживание в ПЛ, но при этом- еще бросает вызов в кубке, командам, заведомо сильнее себя!!! Только Уважение к таким командам!!! Игнаш, в отличие от Семака, борется на два фронта, имея состав и финансовые возможности несоимеримо меньшие питерских!!! Это- настоящий Мужик максималист!!!!!!!

Балтику с победой!!! Победить крепкий Ростов, в гостях- дорогого стоит!!! Молодцы!!!
Гость
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