«Балтика» вышла в финал Пути регионов Кубка России

«Ростов» уступил «Балтике» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:1).
Гол забил Тигран Аванесян на 4-й минуте.
Балтийцы вышли в финал Пути регионов Кубка России, где встретятся со «Спартаком».
«Ростов» уступил «Балтике» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:1).
Гол забил Тигран Аванесян на 4-й минуте.
Балтийцы вышли в финал Пути регионов Кубка России, где встретятся со «Спартаком».
Отличный шанс для Спартака, чтобы выйти в суперфинал Кубка.
Отличный шанс для Спартака, чтобы выйти в суперфинал Кубка.
Балтика - Спартак.
шикарный шанс балтийцев выйти в суперфинал.
Балтика - Спартак.
шикарный шанс балтийцев выйти в суперфинал.
Мирной ночи!
В играх - каждому по заслугам)
Мирной ночи!
В играх - каждому по заслугам)
СпаМ всегда использовал с тех пор как я появился на SOCCER.
Не обидно -- СПАРТАК Москва. (СпаМ)
СпаМ всегда использовал с тех пор как я появился на SOCCER.
Не обидно -- СПАРТАК Москва. (СпаМ)
С победой Балтику ...молодцы...!
С победой Балтику ...молодцы...!
Тоже питерские виноваты ???
Тоже питерские виноваты ???
Позвольте у Вас спросить:
- А с каких это пор Вы стали Уважаемый писать СпаМ?)))
Будь здрав Дед многие лета!
Позвольте у Вас спросить:
- А с каких это пор Вы стали Уважаемый писать СпаМ?)))
Будь здрав Дед многие лета!
Валерий Георгиевич за 20 минут хотел взломать оборону калининградцев..., походу забыл кем был Игнашевич....)
Валерий Георгиевич за 20 минут хотел взломать оборону калининградцев..., походу забыл кем был Игнашевич....)
Балтику с победой!!! Победить крепкий Ростов, в гостях- дорогого стоит!!! Молодцы!!!
Балтику с победой!!! Победить крепкий Ростов, в гостях- дорогого стоит!!! Молодцы!!!