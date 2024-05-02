«Байер» переиграл «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

«Рома» уступила «Байеру» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (0:2).
Флориан Вирц открыл счет на 28-й минуте, а на 73-й Роберт Андрих закрепил успех команды.
Ответный матч состоится 9 мая.
«Рома» уступила «Байеру» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (0:2).
Флориан Вирц открыл счет на 28-й минуте, а на 73-й Роберт Андрих закрепил успех команды.
Ответный матч состоится 9 мая.
Немцы на 90% уже в финале. По-моему, они возьмут этот кубок.
Они пишут историю! Хаби создал машину - хочется верить, что игроки последуют его примеру и останутся в клубе еще минимум на один сезон.
Как приятно наблюдать за тем, что деньги не главное: я видел Лестер, сейчас смотрю на Байер - очень хочется продолжения этой сказки.
Всех болел этой чудо-команды с победой и очередным рекордом! Удачи дальше!
Немцы на 90% уже в финале. По-моему, они возьмут этот кубок.
Они пишут историю! Хаби создал машину - хочется верить, что игроки последуют его примеру и останутся в клубе еще минимум на один сезон.
Как приятно наблюдать за тем, что деньги не главное: я видел Лестер, сейчас смотрю на Байер - очень хочется продолжения этой сказки.
Всех болел этой чудо-команды с победой и очередным рекордом! Удачи дальше!
Победа чемпионов Германии вполне заслуженна и не должна вызывать удивления или вопросы. Достойный победитель Бундеслиги.
Победа чемпионов Германии вполне заслуженна и не должна вызывать удивления или вопросы. Достойный победитель Бундеслиги.