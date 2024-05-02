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«Байер» переиграл «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

вчера, 23:56
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Рома» уступила «Байеру» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (0:2).

Флориан Вирц открыл счет на 28-й минуте, а на 73-й Роберт Андрих закрепил успех команды.

Ответный матч состоится 9 мая.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:01
Жалко болельщиков Ромы, их команда смотрелась абсолютно безнадёжно. Байер транжирил моменты, могли закрывать все вопросы ещё в этом матче
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:54
Торжество немецких клубов....
В шаге от финалов еврокубков 3 бундес команды....
А хвалёные англофутболисты летят всем кому не лень...))
матос
матос
сегодня в 06:42
Хаби Алонсо с аптекарями прут как товарняк на требл) молодцы!
112910415
112910415
сегодня в 05:58
так и останутся без поражений !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:51
Немцы продолжают улучшать рекорд по безпроигрышной серии.
112910415
112910415
сегодня в 05:42
Байер великолепен !
7ztc2ufm7y42
7ztc2ufm7y42
сегодня в 05:29
Байер оказался выше Ромы на две головы, заслуженная победа немцев
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:18
С победой Байер Леверкузен, Хаби Алонсо и всех болельщиков Байера!!! Надеюсь, что закончат этот сезон без проигрыша. Такого, если не ошибаюсь, не было никогда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:00
На 28 минуте каждого тайма Байер забил по голу. Магия цыфр...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:34
Зачетно..
Capral
Capral
сегодня в 00:27
Всё правильно сказал про Серию А, где, чемпион страны, второй год подряд становится после 1-го круга. Это ли не нонсенс... Уровень Бундеса не подрос, если говорить о чемпионстве Байера, но стал интереснее- с выходом трех немецких команд в полуфиналы ЛЧ и ЛЕ.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:24
Это Роме еще и повезло.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:19
Байер конечно мощь! Рома при Де Росси очень хорошо смотрелась, но и ее смогли остановить. Браво!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:19
Павел, Байер- чемпион Бундеса, а Рома отстала от Интера на 30 очков. Как говорится- без комментариев...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:14
Игра Леверкузена настолько быстра, технична и современна, что я не удивлён его чемпионству в Бундеслиге, и не удивлюсь, если он станет победителем Лиги Европы. Отдельные выпады римлян не стОит принимать во внимание, настолько преимущество "Байера" было ощутимым. Да, последние пятнадцать минут "Рома" перехватила инициативу, но в этом ничего удивительного нет, учитывая, что команде кровь из носу надо было забивать хотя бы один мяч.
Победа чемпионов Германии вполне заслуженна и не должна вызывать удивления или вопросы. Достойный победитель Бундеслиги.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:12
И эти колхозники без проблем прошли Милан? Рома запомнилась только парой потасовок. Виден уровень Серии А, а я еще сокрушался вылету «могучего» Интера от проблемного Атлетико, да нерадзурри там играть тупо не с кем. С другой стороны все хают Баварию, мол сдулись. Так может это не Бавария сдулась, а уровень Бундеслиги подрос? БД и Бавария в полуфинале ЛЧ и имеют неплохие шансы на выход в финал. Про Байер я вообще молчу, там все работает как часы. Ну и АПЛ в этом сезоне вообще не торт, единственный оставшийся клуб, претендующий на путевку в ЛЧ, позорится в домашнем матче против греческой команды в третьем по значимости еврокубке. 🤷‍♂️
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:10
Уверен, что "Рома" дальше посыпется. Моур в любом случае больше бы дал, чем Де Росси.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:08
Победа Байера - без вопросов - с большим запасом!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:08
Думаю, сейчас у всех только один вопрос: сможет ли кто-то нанести поражение Байеру в этом сезоне? Надеюсь, нет!
Немцы на 90% уже в финале. По-моему, они возьмут этот кубок.
Они пишут историю! Хаби создал машину - хочется верить, что игроки последуют его примеру и останутся в клубе еще минимум на один сезон.
Как приятно наблюдать за тем, что деньги не главное: я видел Лестер, сейчас смотрю на Байер - очень хочется продолжения этой сказки.
Всех болел этой чудо-команды с победой и очередным рекордом! Удачи дальше!
shur
shur
сегодня в 00:07
...с победой Байер,достойно!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:02
Да Байер просто неудержим!)) с победой, уже одной ногой в финале!))
Как же жаль, что Ливер вылетел, такой финал не состоится... Эх ((
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