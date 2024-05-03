ФИФА планирует отменить запрет на проведение матчей чемпионатов за рубежом

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вчера, 14:08

ФИФА планирует отменить запрет на проведение матчей национальных чемпионатов за пределами страны.

По информации источника, адвокат, представляющий Международную федерацию футбола в антимонопольном иске, поданном против неё Revelent Sports, заявил, что изменение правил может произойти до конца года.