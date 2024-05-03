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ФИФА планирует отменить запрет на проведение матчей чемпионатов за рубежом

вчера, 14:08

ФИФА планирует отменить запрет на проведение матчей национальных чемпионатов за пределами страны.

По информации источника, адвокат, представляющий Международную федерацию футбола в антимонопольном иске, поданном против неё Revelent Sports, заявил, что изменение правил может произойти до конца года.

Американская промоутерская компания пыталась провести в Майами осенью 2018 года матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной», но ФИФА заблокировала эту возможность. В апреле 2024-го Relevent и ФИФА заявили, что достигли мирового соглашения.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:59
Как то до неприличия открыто ФИФА прогибается пред толстосумами....

"У вас есть деньги??..А у нас Футбол...Мы едем к вам"...

Пусть тогда распечатают весь Прейскурант ФИФА....
"Эль класико со скидкой в любой точке мира"
"Лондонские дерби по цене двух римских"
В отдельных случаях (свадьба,юбилей) можно выписать любой матч из топ-5 и даже заказать нужный счёт матча....
Attaccante_55
Attaccante_55 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:08
Может я не так понимаю, что тут написано. Но речь идёт о том, что сейчас действует запрет на проведение матчей национальных чемпионатов за рубежом. И его как раз хотят отменить, т.е. в теории класико в рамках чемпионата Испании можно будет увидеть например в Лужниках.
drug01
drug01
вчера в 14:39
Правильно надо развивать футбол у себя в стране!!! Попытки добыть большую прибыль на стороне не красит футбол!
fpwutvr5839c
fpwutvr5839c
вчера в 14:09
Похоже арабы проталкивают такое решение.
Гость
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