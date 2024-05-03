ФИФА планирует отменить запрет на проведение матчей чемпионатов за рубежом

ФИФА планирует отменить запрет на проведение матчей национальных чемпионатов за пределами страны.
По информации источника, адвокат, представляющий Международную федерацию футбола в антимонопольном иске, поданном против неё Revelent Sports, заявил, что изменение правил может произойти до конца года.
Американская промоутерская компания пыталась провести в Майами осенью 2018 года матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной», но ФИФА заблокировала эту возможность. В апреле 2024-го Relevent и ФИФА заявили, что достигли мирового соглашения.
"У вас есть деньги??..А у нас Футбол...Мы едем к вам"...
Пусть тогда распечатают весь Прейскурант ФИФА....
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"Лондонские дерби по цене двух римских"
В отдельных случаях (свадьба,юбилей) можно выписать любой матч из топ-5 и даже заказать нужный счёт матча....
"У вас есть деньги??..А у нас Футбол...Мы едем к вам"...
Пусть тогда распечатают весь Прейскурант ФИФА....
"Эль класико со скидкой в любой точке мира"
"Лондонские дерби по цене двух римских"
В отдельных случаях (свадьба,юбилей) можно выписать любой матч из топ-5 и даже заказать нужный счёт матча....