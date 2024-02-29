Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: ФИФАКлубный чемпионат мира 2025

Стали известны 19 клубов, которые сыграют на Клубном чемпионате мира 2025

вчера, 12:47

ФИФА опубликовала информацию о Клубном чемпионате мира 2025, который будет разыгран по новому формату.

Турнир пройдет в США с 15 июня до 13 июля 2025-го. Известны имена 19 из 32 клубов-участников:

«Челси» (Англия) – победитель Лиги чемпионов-2020/2021;

«Реал» (Испания) – победитель Лиги чемпионов-2021/2022;

«Манчестер Сити» (Англия) – победитель Лиги чемпионов-2022/2023;

«Бавария» (Германия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;

ПСЖ (Франция) – в соответствии с рейтингом УЕФА;

«Интер» (Италия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;

«Порту» (Португалия) — в соответствии с рейтингом УЕФА;

«Бенфика» (Португалия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;

«Палмейрас» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2021;

«Фламенго» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2022;

«Флуминенсе» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2023;

«Аль-Ахли» (Египет) – победитель африканской Лиги чемпионов-2020/2021 и 2022/2023;

«Видад» (Марокко) – победитель африканской Лиги чемпионов-2021/2022;

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – победитель Лиги чемпионов АФК-2021;

«Урава Ред Даймондс» (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК-2022;

«Монтеррей» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ-2021;

«Сиэтл Саундерс» (США) – победитель Кубка КОНКАКАФ-2022;

«Леон» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ-2023;

«Окленд Сити» (Новая Зеландия) – в соответствии с рейтингом ОФК.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФИФА объявила о запуске серий контрольных игр сборных
27 февраля
Митрофанов: «В ФИФА нейтрально смотрят на вопрос возвращения России»
07 февраля
Товарищеский матч между Россией и Сербией пойдёт в рейтинг ФИФА
31 января
ОфициальноФИФА не станет отстранять Бразилию от международных турниров
10 января
ФИФА может отстранить Бразилию от участия в международных соревнованиях
25 декабря 2023
Глава ФИФА — о Суперлиге: «Решение Европейского суда ничего не меняет»
21 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
n3mmwpgkzmjz
n3mmwpgkzmjz
вчера в 20:52
уже по набору европейских команд понятен уровень этой шляпы. ну кому кроме фанатов этих клубов будут интересны матчи вроде Бенфика - Сиэтл или Порту - Окленд. если уж затеяли такое непотребство с 32 участниками надо было завести из Европы клубы не по рейтингу, а по известности-популярности, чтобы хоть афиши были громкие...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:31
Удачи Малкому !!!
112910415
112910415
вчера в 17:27
европейские сильнее
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:05
Они уже совсем рихнулись... Календарь и так сильно перегружен, а они еще больше матчей делают. Мало травм у футболистов?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ zgew83qasu58 (раскрыть)
вчера в 17:03
Обратите внимание на даты турнира.
Обычно в это время команды проводят коммерческие турниры в Азии и северной Америке причём после отпусков.
Вот и остаётся только догадываться в каком состоянии будут команды.
Но в любом случае уровень европейских команд намного выше с других континентов.
Кстати раньше у европейских команд хоть и был призрачный шанс на победу, то сейчас он по сути равняется нулю.
Хотя лично мне кажется, что уровень игр не будет высоким.
Скорее всего это будет просто коммерческий подготовительный турнир для команд из Европы.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:51
Дырявого и сюда не позвали... истерика.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:12
Аль Хиляль покажет им класс!! Он даже в финале с Реалом хорошо сыграл 5-3 а вские Бенфики и Челси уделает по полной. Хорошо если еще Аль-Наср попадет в этот турнир, надо выйграть ЛЧ и тоже рвать евроклубы.
4p679sv83zha
4p679sv83zha
вчера в 16:08
Состав интересный, зрелище предстоит сильное
nubom
nubom
вчера в 15:22
Если клубы прибудут основными составами, то будет, на что посмтреть...
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 14:44, ред.
Бесполезный турнир, который, по сути, будет представлять из себя мини ЛЧ. Неевропейские команды абсолютно неконкурентоспособны.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ 377e363sp8sv (раскрыть)
вчера в 14:44
Боюсь, что не допустят из-за санкций. (((
377e363sp8sv
377e363sp8sv
вчера в 14:40
А 20-й Зенит, потому что Газпром.
Искендер 3
Искендер 3 ответ 5u2skcuy7j8f (раскрыть)
вчера в 13:45
Челси в 21г лысого с носом оставил. Жаль, Лукака в 23г простил)))
5u2skcuy7j8f
5u2skcuy7j8f
вчера в 13:24
А почему Ливерпуль прокатили????? ... Челси вообще там делать нечего.
zgew83qasu58
zgew83qasu58
вчера в 13:15
Вот и посмотрим уровень игры Европы и других континентов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 