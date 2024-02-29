Стали известны 19 клубов, которые сыграют на Клубном чемпионате мира 2025

ФИФА опубликовала информацию о Клубном чемпионате мира 2025, который будет разыгран по новому формату.
Турнир пройдет в США с 15 июня до 13 июля 2025-го. Известны имена 19 из 32 клубов-участников:
«Челси» (Англия) – победитель Лиги чемпионов-2020/2021;
«Реал» (Испания) – победитель Лиги чемпионов-2021/2022;
«Манчестер Сити» (Англия) – победитель Лиги чемпионов-2022/2023;
«Бавария» (Германия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;
ПСЖ (Франция) – в соответствии с рейтингом УЕФА;
«Интер» (Италия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;
«Порту» (Португалия) — в соответствии с рейтингом УЕФА;
«Бенфика» (Португалия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;
«Палмейрас» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2021;
«Фламенго» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2022;
«Флуминенсе» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2023;
«Аль-Ахли» (Египет) – победитель африканской Лиги чемпионов-2020/2021 и 2022/2023;
«Видад» (Марокко) – победитель африканской Лиги чемпионов-2021/2022;
«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – победитель Лиги чемпионов АФК-2021;
«Урава Ред Даймондс» (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК-2022;
«Монтеррей» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ-2021;
«Сиэтл Саундерс» (США) – победитель Кубка КОНКАКАФ-2022;
«Леон» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ-2023;
«Окленд Сити» (Новая Зеландия) – в соответствии с рейтингом ОФК.
Обычно в это время команды проводят коммерческие турниры в Азии и северной Америке причём после отпусков.
Вот и остаётся только догадываться в каком состоянии будут команды.
Но в любом случае уровень европейских команд намного выше с других континентов.
Кстати раньше у европейских команд хоть и был призрачный шанс на победу, то сейчас он по сути равняется нулю.
Хотя лично мне кажется, что уровень игр не будет высоким.
Скорее всего это будет просто коммерческий подготовительный турнир для команд из Европы.
Обычно в это время команды проводят коммерческие турниры в Азии и северной Америке причём после отпусков.
Вот и остаётся только догадываться в каком состоянии будут команды.
Но в любом случае уровень европейских команд намного выше с других континентов.
Кстати раньше у европейских команд хоть и был призрачный шанс на победу, то сейчас он по сути равняется нулю.
Хотя лично мне кажется, что уровень игр не будет высоким.
Скорее всего это будет просто коммерческий подготовительный турнир для команд из Европы.