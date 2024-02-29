Стали известны 19 клубов, которые сыграют на Клубном чемпионате мира 2025

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вчера, 12:47

ФИФА опубликовала информацию о Клубном чемпионате мира 2025, который будет разыгран по новому формату.

Турнир пройдет в США с 15 июня до 13 июля 2025-го. Известны имена 19 из 32 клубов-участников:

«Челси» (Англия) – победитель Лиги чемпионов-2020/2021;

«Реал» (Испания) – победитель Лиги чемпионов-2021/2022;

«Манчестер Сити» (Англия) – победитель Лиги чемпионов-2022/2023;

«Бавария» (Германия) – в соответствии с рейтингом УЕФА ;

ПСЖ (Франция) – в соответствии с рейтингом УЕФА ;

«Интер» (Италия) – в соответствии с рейтингом УЕФА ;

«Порту» (Португалия) — в соответствии с рейтингом УЕФА ;

«Бенфика» (Португалия) – в соответствии с рейтингом УЕФА ;

«Палмейрас» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2021;

«Фламенго» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2022;

«Флуминенсе» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес-2023;

«Аль-Ахли» (Египет) – победитель африканской Лиги чемпионов-2020/2021 и 2022/2023;

«Видад» (Марокко) – победитель африканской Лиги чемпионов-2021/2022;

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – победитель Лиги чемпионов АФК-2021;

«Урава Ред Даймондс» (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК-2022;

«Монтеррей» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ -2021;

«Сиэтл Саундерс» ( США ) – победитель Кубка КОНКАКАФ -2022;

«Леон» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ -2023;

«Окленд Сити» (Новая Зеландия) – в соответствии с рейтингом ОФК.