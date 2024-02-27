ФИФА объявила о запуске серий контрольных игр сборных

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вчера, 08:43

ФИФА объявила о запуске проекта FIFA Series.

Предполагается, что по четным годам во время мартовской международной паузы сборные разных конфедераций будут проводить матчи. Целью является более частое участие сборных в играх с командами из других конфедераций. Полномасштабный запуск проекта должен состояться в 2026 году.

Пилотные матчи пройдут с 18 по 26 марта в Алжире, Азербайджане, Саудовской Аравии и Шри-Ланке, участие примут следующие коллективы:

Алжир: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР ;

Азербайджан: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания;

Саудовская Аравия A: Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея, Гайана;

Саудовская Аравия B: Бермудские острова, Бруней, Гвинея, Вануату;

Шри-Ланка: Бутан, Центральноафриканская республика, Папуа – Новая Гвинея, Шри-Ланка.