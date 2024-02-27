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ФИФА объявила о запуске серий контрольных игр сборных

вчера, 08:43

ФИФА объявила о запуске проекта FIFA Series.

Предполагается, что по четным годам во время мартовской международной паузы сборные разных конфедераций будут проводить матчи. Целью является более частое участие сборных в играх с командами из других конфедераций. Полномасштабный запуск проекта должен состояться в 2026 году.

Пилотные матчи пройдут с 18 по 26 марта в Алжире, Азербайджане, Саудовской Аравии и Шри-Ланке, участие примут следующие коллективы:

Алжир: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР;

Азербайджан: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания;

Саудовская Аравия A: Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея, Гайана;

Саудовская Аравия B: Бермудские острова, Бруней, Гвинея, Вануату;

Шри-Ланка: Бутан, Центральноафриканская республика, Папуа – Новая Гвинея, Шри-Ланка.

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Все комментарии
pbyq72v5c4qk
pbyq72v5c4qk
вчера в 11:33
Ничёси!)))
nubom
nubom
вчера в 10:46
Удивительно, но ФИФА пошла нам навстречу.
Я думаю, РФС необходимо создать департамент, для поддерживания связей с вышеперечисленными федерациями с целью возможного сотрудничества в области международного судейства и распространения опыта применения облегченной версии VAR, включающей в себя:
-дальномер от фотоаппарата «Зоркий» новейшей модели, для определения положения "вне игры"
- громкоговоритель рупор с выносным микрофоном, применяемым на современных паромах на реке Вятке для оглашения решения судьи – 2 шт (один с сиреной для слабо слышащих);
- набор разноцветных карточек разнообразных форм из алтайского кедра, которые при постукивании друг об друга выдают звук, тональность которого строго соответствует их цвету и форме;
-специальной тетрадки из бумаги на основе магаданского можжевельника для протоколирования текста решения рефери, с возможностью дальнейшего перевода на многочисленные языки местных аборигенов.
- быстро схватывающейся сыворотки из молока дальневосточных оленей, для фиксации мест нарушения правил в виде бутылочки-матрешки.
- малахитовой шкатулки для свистка на кожаном поясе, украшенном марийскими узорами и оберегами от диких зверей.
Возможна поставка оптовыми партиями в вагонах из карельской березы...
112910415
112910415
вчера в 09:27
идея разумная, здравая, полезная
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 09:06, ред.
Ознакомьтесь со списком участвующих команд, и всё станет ясно. Пусть играют на здоровье. Только одной сборной в этом списке не хватает.
А вообще, мировой футбол, и мы с вами в том числе, много потеряем, если не увидим игры нашей сборной с Монголией, Кабо-Верде и проч.
Hauptman
Hauptman
вчера в 08:56
Тоже хорошее дело, дать возможность больше поиграть сборным.
Гость
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