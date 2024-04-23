ФИФА ведёт переговоры о продаже телеправ на клубный чемпионат мира 2025

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сегодня, 00:56

ФИФА близка к заключению пакета телеправ на клубный чемпионат мира 2025 года.

Главным претендентом на показ турнира является Apple TV+, обладающая правами на МЛС . Однако американская компания планирует стать эксклюзивным обладателем прав и разрешить показ только для платных подписчиков.