ФИФА ведёт переговоры о продаже телеправ на клубный чемпионат мира 2025

ФИФА близка к заключению пакета телеправ на клубный чемпионат мира 2025 года.
Главным претендентом на показ турнира является Apple TV+, обладающая правами на МЛС. Однако американская компания планирует стать эксклюзивным обладателем прав и разрешить показ только для платных подписчиков.
При этом ФИФА намерена продать телеправа телеканалам со всего мира для бесплатного показа.
Apple TV+ надо будут платить Месси. по уникальному контракту.
в новостях читал что Эппл заплатит за телеправа 1 млрд долларов.
по теме, никогда не смотрел клубный чемпионат мира. нет интереса.
теперь, когда участников где то за 30, тем более не стану смотреть.
закон физики - количество матчей обратно пропорционально качеству всегда. очередной никому не нужный турнир, еще и в расширенном режиме. в погоне за деньгами рискуют перенасытить зрителя, что тот попросту устанет смотреть футбол и подобные рядовые турниры будут пропускаться.
Apple TV+ надо будут платить Месси. по уникальному контракту.
в новостях читал что Эппл заплатит за телеправа 1 млрд долларов.
по теме, никогда не смотрел клубный чемпионат мира. нет интереса.
теперь, когда участников где то за 30, тем более не стану смотреть.
закон физики - количество матчей обратно пропорционально качеству всегда. очередной никому не нужный турнир, еще и в расширенном режиме. в погоне за деньгами рискуют перенасытить зрителя, что тот попросту устанет смотреть футбол и подобные рядовые турниры будут пропускаться.