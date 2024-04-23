Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: ФИФАКлубный чемпионат мира 2025

ФИФА ведёт переговоры о продаже телеправ на клубный чемпионат мира 2025

сегодня, 00:56

ФИФА близка к заключению пакета телеправ на клубный чемпионат мира 2025 года.

Главным претендентом на показ турнира является Apple TV+, обладающая правами на МЛС. Однако американская компания планирует стать эксклюзивным обладателем прав и разрешить показ только для платных подписчиков.

При этом ФИФА намерена продать телеправа телеканалам со всего мира для бесплатного показа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с thesun.co.uk
Инфантино: «Чемпионат мира 2030 по-настоящему объединит мир»
12 апреля
Венгер приехал на базу «Реала»
05 апреля
ОфициальноСтали известны 19 клубов, которые сыграют на Клубном чемпионате мира 2025
29 февраля
ОфициальноФИФА объявила о запуске серий контрольных игр сборных
27 февраля
Митрофанов: «В ФИФА нейтрально смотрят на вопрос возвращения России»
07 февраля
Товарищеский матч между Россией и Сербией пойдёт в рейтинг ФИФА
31 января
Сортировать
Все комментарии
cv9ds477xpv5
cv9ds477xpv5
сегодня в 08:49
В общем скоро мировой футбол можно будет увидеть только за деньги.
Рой Макай
Рой Макай ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 08:07
Матч тв походу без Лиги Чемпионов нас оставит на следующий сезон, поэтому какой там клубный ЧМ? Будем смотреть Кубок России и боевики со Стивеном Сигалом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:27
значит, Интер Майами будет участвовать.
Apple TV+ надо будут платить Месси. по уникальному контракту.
в новостях читал что Эппл заплатит за телеправа 1 млрд долларов.
по теме, никогда не смотрел клубный чемпионат мира. нет интереса.
теперь, когда участников где то за 30, тем более не стану смотреть.
закон физики - количество матчей обратно пропорционально качеству всегда. очередной никому не нужный турнир, еще и в расширенном режиме. в погоне за деньгами рискуют перенасытить зрителя, что тот попросту устанет смотреть футбол и подобные рядовые турниры будут пропускаться.
112910415
112910415
сегодня в 07:07
большущие деньги на кону !
adekvat
adekvat
сегодня в 06:46
Надеюсь Матч тв урвет права на показ.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 04:45
Фифа своего не упустить в таком деле... Будут землю рыть...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:49
Вести с полей ("финансовых")...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 