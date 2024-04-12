Инфантино: «Чемпионат мира 2030 по-настоящему объединит мир»

Президент ФИФА полагает, что чемпионат мира 2030 объединит весь мир. Турнир пройдет в Аргентине, Испании, Марокко, Португалии, Парагвае и Уругвае. Страны Южной Америки примут только три первые игры. Во время мероприятия в штаб-квартире КОНМЕБОЛ в Парагвае функционер заявил:

Чемпионат мира 2030 года станет чем-то уникальным, это будет мундиаль, посвященный столетию (с первого в истории мирового первенства 1930-го — прим. ред.), это будет чемпионат мира, который по-настоящему объединит мир.

Когда мы начали говорить о 2030 годе, мне стало ясно, что нам нужно придумать что-то особенное, поскольку все мы должны помнить историю футбола.